Українські автолюбителі розкупили всю партію електроавтомобілів Porsche Taycan

Про це повідомило видання Autogeek, посилаючись на офіційного імпортера Віннер Імпортс Україна.
Деталі
Щоправда, на весь 2020 рік в Україну має надійти 73 електрокара Porsche Taycan.
Офіційна презентація Porsche Taycan в Україні має відбутися 20 березня. Наразі в нашу країну ввезли перші два електрокари німецького бренду.
Ціна
Щоправда, ціна може бути дещо зміненою, адже залежить від курсу валют на момент покупки.
Як вже кажуть експерти, у 2020 рік продажі електромобілів в Україні зросли на третину. Щоправда, зростання попиту на електрокари в січні відбулось через продаж вживаних моделей.