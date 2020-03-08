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Xiaomi випустила "розумний" світильник-обігрівач

Xiaomi випустила "розумний" світильник-обігрівач
18:04 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини технології:Слідом за вентилятором компанія вбудувала в розумний світильник потужний обігрівач, здатний нагріти повітря в кімнаті не гірше ніж громіздкий підлоговий аналог.

Компанія Xiaomi розширила асортимент оригінальних фірмових пристроїв, що поєднують в собі властивості відразу двох приладів.

Особливості нового ґаджета

Розумний світильник оснащений інфрачервоним нагрівальним елементом, який не сушить повітря у порівнянні з традиційними моделями, оснащеними відкритою спіраллю. За заявою виробника, новинка починає випромінювати тепло вже через три секунди після ввімкнення, повідомляє Gizmochina.

Корпус приладу виконаний з термостійкого пластику, який не деформується навіть при температурі близько 400° C. Керувати освітленням і нагріванням кімнати користувач може за допомогою фірмового мобільного додатка або голосового помічника XiaoAI.

Ціна Новинка представлена у двох модифікаціях. Версія у квадратному корпусі має розміри 60х60х12 см, потужність світлодіодної панелі становить 80 Вт, нагрівальний елемент – 1000 Вт. Прямокутна модель (90х60х12 см) оснащена масивом світлодіодів на 120 і 1300-ватним обігрівачем. Ціна приладів на краудфандинговій платформі Youpin становить 115 доларів і 144 долари відповідно. 

Ціна

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Новинка представлена у двох модифікаціях. Версія у квадратному корпусі має розміри 60х60х12 см, потужність світлодіодної панелі становить 80 Вт, нагрівальний елемент – 1000 Вт. Прямокутна модель (90х60х12 см) оснащена масивом світлодіодів на 120 і 1300-ватним обігрівачем. Ціна приладів на краудфандинговій платформі Youpin становить 115 доларів і 144 долари відповідно.

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Новинка, Лампа, Гаджет, Xiaomi, Технології, Обігрівач, Властивості, Асортимент, Пристрої, Розумний.
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