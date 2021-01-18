Как заводить дизельные авто в сильный мороз: Мочанов озвучил совет

Известный украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов поделился советом, как завести автомобиль на дизеле зимой в сильный мороз.

Об этом в Фейсбуке рассказал известный украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов.

По его словам, на приборной панели, когда включается зажигание - загорается "спиралька".

"Сели в машину. Включили зажигание. Не заводим, не крутим стартер. Ждем когда потухнет спиралька. Не заводим. Выключаем зажигание. Включаем опять. Ждем когда потухнет. Не заводим. Выключаем зажигание. И так 4-5 раз. После этого заводим. Схватится и заведется легче. Быстрее", - советует эксперт.

Автогонщик отмечает, что на мороже в -20 "дизель" может завестись, дернуться и заглохнуть, но не стоит нервничать, а достаточно просто повторить описанную процедуру.

При этом, если машина продолжает глохнуть, значит в баке застыл гель.

"Нужно тянуть в тепло и отогревать, ждать пока размерзнется. Напоминаю: за ночь у вашей машины остыл не только двигатель и салон с сидухами, а весь автомобиль. И греть его нужно - весь. В движении! Заводим. Даем потарахтеть 2-3 минуты на месте на холостом ходу. Не больше! И начинаем движение", - отмечает Мочанов.

В то же время у тех, кто эксплуатирует коробку-автомат - "желательно после того как завел удерживать тормоз и переключить селектор выбора передач в D (Drive) и постоять эти две-три минуты именно так. Остыла коробка. Остыли редуктор (-ы), амортизаторы, резинки, резина (шины), все смазываемые соединения. Дайте им прогреться на ходу, никуда не торопясь. Просто потихоньку трогайтесь с места и едьте. Неспеша", - советует журналист.

Стоит напомнить, что ранее известный украинский гонщик Алексей Мочанов дал совет водителям, которые выезжают на трассы в дни штормовых предупреждений, а также в условиях плохой погоды.