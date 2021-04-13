Скачать
Вівторок, 13.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Держава в смартфоні: скільки ми заплатили за електронні послуги від країни
Держава в смартфоні: скільки ми заплатили за електронні послуги від країни
Макрон може допомогти Зеленському: чого очікувати від зустрічі президентів Франції та України
Макрон може допомогти Зеленському: чого очікувати від зустрічі президентів Франції та України
"Довіру втрачено": Зеленський вирішив ліквідувати скандальний суд в Києві
"Довіру втрачено": Зеленський вирішив ліквідувати скандальний суд в Києві
"Таємничим чином ми перескочили з червоної зони в жовту" Буковель знову готовий приймати туристів (відео)
"Таємничим чином ми перескочили з червоної зони в жовту" Буковель знову готовий приймати туристів (відео)

Держава в смартфоні: скільки ми заплатили за електронні послуги від країни

Держава в смартфоні: скільки ми заплатили за електронні послуги від країни
13:28 Сьогодні Телеграф

Минуло вже майже півтора року з появи мобільного застосунку "ДІЯ", який мав забезпечити громадянам швидше діловодство за допомогою смартфону та майже рік зі створення спеціального карантинного додатка "Дій вдома". Обидві прикладні програми розробляли в Україні. З "ДІЯ" допомагала американська компанія білоруського походження "EPAM Systems".

Чи правда, що Tesla випускає власний смартфон і що не так з цією новиною

Зараз за допомогою "ДІЯ" та власного смартфона можна користуватись електронними водійським посвідченням, студентським квитком, свідоцтвом про народження дитини, внутрішнім і міжнародним паспортами України.
З "Дій вдома" були проблеми на початку його застосування, але їх доволі швидко усунули. Експертна перевірка показала, що додатки мають доволі високий рівень безпеки та відповідають чинному законодавству України.

Але скільки ж це все коштувало?

"Телеграф" звернувся до Міністерства цифрової трансформації України з запитом про вартість розробки та обслуговування обох прикладних програм. Щодо до "ДІЇ" в Мінцифри відповіли, що спочатку її робили безплатно, але потім все одно гроші з бюджету виділялися.

"Першу версію мобільного додатку "Дія" розроблено компанією EPAM на безоплатній основі. Подальшу модернізацію здійснювало державне підприємство "ДІЯ", як технічний адміністратор, що визначено постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 "Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг". Вартість усіх робіт у 2020 році становила 28 479 530 грн", – розповіли нам у міністерстві.

Звідки у депутата міськради біткоїнів на мільярд доларів, - пояснює експерт з криптовалюти

Щодо "Дій вдома", то тут в Мінцифри повідомили тільки вартість розробки. Про ціну обслуговування міністерство промовчало.

"Вартість розробки мобільного додатку "Вдома" (послуги з модернізації мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" (Дія), в частині розробки електронного сервісу для можливості проведення моніторингу щодо додержання самоізоляції та/або обсервації (ізоляції)) становить 1 940 470, 00 грн", – зазначили у відповіді на запит.

Це багато чи мало?

Якщо перевести це в долари, то вийде майже $1,1 мільйона. Або якщо поділити на кожного громадянина, то ми заплатили за ці два додатки 0,8 грн кожний. В масштабах країни здається невеликою сумою.

Поки такі досягнення можна вважати перемогою. Успіх буде працювати до моменту поки хтось не вигадає як зламати ці прикладні програми або не буде випадкового зливу даних в мережу. як це було нещодавно з Фейсбуком.

А поки можемо ще радіти тому, що завдяки "ДІЇ" Україна 30 березня стала першою державою у світі, в якій електронні паспорти з цього державного додатка прирівнюються до паперових. Однакову юридичну силу обидва паспорти почнуть мати з 23 серпня 2021 року. До 2022 року Мінцифри обіцяє перевести 100% державних послуг в онлайн.

Більшість українців користуються російським інтернетом: чому так вийшло і чим це небезпечно

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
Перегляди: 75

Все по темі:

Бюджет, ДИЯ, Україна, Мінцифри, Дій вдома.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Руйнує все на своєму шляху: на Карибах продовжує вивергатися "вибуховий" вулкан (відео)
02 З самого ранку вже втрати: бойовики "ДНР" скинули гранати на позиції української армії
03 В Україні вперше з січня більше 14 тис. осіб видужали за добу: обстановка 13 квітня
04 Держава в смартфоні: скільки ми заплатили за електронні послуги від країни
05 У Києві та ряді регіонів ситуація із захворюваністю на Covid-19 продовжує погіршуватися: подробиці
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві та ряді регіонів ситуація із захворюваністю на Covid-19 продовжує погіршуватися: подробиці
У Києві та ряді регіонів ситуація із захворюваністю на Covid-19 продовжує погіршуватися: подробиці
Стартапер про українську космонавтику: &quot;Іншим країнам знадобляться десятиліття, щоб отримати те, що у нас вже є&quot;
Стартапер про українську космонавтику: "Іншим країнам знадобляться десятиліття, щоб отримати те, що у нас вже є"
&quot;Ми кардинально змінимо підхід до місячних місій&quot;: в Україні готують унікальний космічний проект, який здивує весь світ
"Ми кардинально змінимо підхід до місячних місій": в Україні готують унікальний космічний проект, який здивує весь світ
З самого ранку вже втрати: бойовики &quot;ДНР&quot; скинули гранати на позиції української армії
З самого ранку вже втрати: бойовики "ДНР" скинули гранати на позиції української армії
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся