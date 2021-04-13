Держава в смартфоні: скільки ми заплатили за електронні послуги від країни

Минуло вже майже півтора року з появи мобільного застосунку "ДІЯ", який мав забезпечити громадянам швидше діловодство за допомогою смартфону та майже рік зі створення спеціального карантинного додатка "Дій вдома". Обидві прикладні програми розробляли в Україні. З "ДІЯ" допомагала американська компанія білоруського походження "EPAM Systems".

Зараз за допомогою "ДІЯ" та власного смартфона можна користуватись електронними водійським посвідченням, студентським квитком, свідоцтвом про народження дитини, внутрішнім і міжнародним паспортами України.

З "Дій вдома" були проблеми на початку його застосування, але їх доволі швидко усунули. Експертна перевірка показала, що додатки мають доволі високий рівень безпеки та відповідають чинному законодавству України.

Але скільки ж це все коштувало?

"Телеграф" звернувся до Міністерства цифрової трансформації України з запитом про вартість розробки та обслуговування обох прикладних програм. Щодо до "ДІЇ" в Мінцифри відповіли, що спочатку її робили безплатно, але потім все одно гроші з бюджету виділялися.

"Першу версію мобільного додатку "Дія" розроблено компанією EPAM на безоплатній основі. Подальшу модернізацію здійснювало державне підприємство "ДІЯ", як технічний адміністратор, що визначено постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 "Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг". Вартість усіх робіт у 2020 році становила 28 479 530 грн", – розповіли нам у міністерстві.

Щодо "Дій вдома", то тут в Мінцифри повідомили тільки вартість розробки. Про ціну обслуговування міністерство промовчало.

"Вартість розробки мобільного додатку "Вдома" (послуги з модернізації мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" (Дія), в частині розробки електронного сервісу для можливості проведення моніторингу щодо додержання самоізоляції та/або обсервації (ізоляції)) становить 1 940 470, 00 грн", – зазначили у відповіді на запит.

Це багато чи мало?

Якщо перевести це в долари, то вийде майже $1,1 мільйона. Або якщо поділити на кожного громадянина, то ми заплатили за ці два додатки 0,8 грн кожний. В масштабах країни здається невеликою сумою.

Поки такі досягнення можна вважати перемогою. Успіх буде працювати до моменту поки хтось не вигадає як зламати ці прикладні програми або не буде випадкового зливу даних в мережу. як це було нещодавно з Фейсбуком.

А поки можемо ще радіти тому, що завдяки "ДІЇ" Україна 30 березня стала першою державою у світі, в якій електронні паспорти з цього державного додатка прирівнюються до паперових. Однакову юридичну силу обидва паспорти почнуть мати з 23 серпня 2021 року. До 2022 року Мінцифри обіцяє перевести 100% державних послуг в онлайн.