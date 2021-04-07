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Середа, 07.04.2021
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Звідки у депутата міськради біткоїнів на мільярд доларів, - пояснює експерт з криптовалюти

Звідки у депутата міськради біткоїнів на мільярд доларів, - пояснює експерт з криптовалюти
20:19 Сьогодні Телеграф

Топ-новиною дня 7 квітня стала декларація депутата Дніпровської міської ради В'ячеслава Мішалова. Він "показав" в своїй декларації 18 тисяч біткоїнів. Така сума за курсом криптовалюти еквівалентна 1 мільярду доларів США або ж майже 28 мільярдам гривень. Дані про статки чиновників в криптовалюті з'явилися в аналітиці українського сервісу Опендатабот.

Виявилося, що нові гроші страшно популярні серед українських державних діячів. Відразу ж після публікації на Telegram-каналі "Криптохомяки" з'явився коментар до нової аналітики по українським чиновникам, які володіють криптою.

"Українські депутати задекларували 2.6 мільярдів доларів в крипті, поки у брата судді Вовка вилучали готівку 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і для чогось 100 шекелів. Ось і все, що ви повинні знати про переваги діжіталізаціі, а не ось ці ваші "Дія City". Будь розумним, народний обранець! Бережи хабарі в наших Бетховенах, а не в брудних папірцях. Монети не вилучать, ще й декларувати можна (як виявилося)", - йдеться в публікації "Криптохомяков".

"Телеграф" звернувся до власника Telegram-каналу і за сумісництвом одного з головних фахівців з криптовалюти в Україні Андрія Великого з проханням прокоментувати ситуацію. Як звичайний чиновник не столичної міськради може стати мільярдером в системі блокчейна (безперервний послідовний ланцюг з блоків, який містить інформацію). Ми задали Великому кілька питань:

Що робити, якщо на ринку криптовалюти з'являється нова фігура і заявляє, що у нього багато біткоїнів?

Я не готовий говорити про конкретні персоналії, просто наведу приклад. На ринок приходить нова людина, яка хоче продати велику суму в біткоїнах і каже, що у нього біткоїнів на сотні мільйонів доларів. Ми, учасники ринку бачили багато людей з подібними заявами, які закінчувалися нічим.

Тому, люди просять зробити процедуру Сатоши-тесту. Людину, у якої нібито багато біткоїнів, просять перевести на певний гаманець 1 Сатоши (0.00000001 біткоїна) з того самого гаманця, на якому у нього лежать біткоїнів сотні мільйонів. Таким чином ми отримуємо підтвердження того, що ця сума у нього є і бачимо вік гаманця, коли він був створений. (Система блокчейн дозволяє бачити скільки біткоїнів на рахунку в іншої людини після того, як два гаманця вступають в фінансову взаємодію - Авт.). Сатоши-тест - стандартна формальна процедура при обміні великої суми.

Припустимо, у людини правда є такі гроші. Вона підтверджує гаманець і наявність на ньому суми. Наступний крок - це подивитися, звідки у нього взялася ця крипта. Специфіка блокчейна полягає в тому, що ми можемо відстежити транзакції, що входять на його гаманець.

Наприклад, людина говорить: "Я намайнив биток (біткоіни - Авт.) у 2010 році, коли він нічого не коштував". Окей, але ми завжди можемо подивитися, коли до нього реально зайшли битки. І, якщо біткоіни зайшли людині не в 2010, а в 2021, її історія починає сипатися.

Всі чиновники розповідають одну і ту ж казку: "Ми купили біткоіни, коли вони нічого не коштували. А зараз він виріс і ми всі тепер мільйонери - ось наші доходи".

Імовірність того, що вся ця українська олігархічно-депутатська тусовка дійсно була серед першопрохідців біткоіну і всі ці роки сиділа в куточку, і тільки зараз вирішила вийти на світло і показати монети, близька до нуля. Або у них немає битків або вони купили їх не за ті гроші, які декларують.

А якщо вони додумалися поставити "фабрики майнінгу" (отримання нових структур для кріптовалютних платформ шляхом складних обчислень. - Авт.)?

Гарне питання. Майнінг приносить гроші на щоденній основі. Давайте дивитися заходи на їх гаманець. Давайте побачимо, що їм щодня заходило по 10 біткоїнів, поки у них на адресі не стало 1000 біткоїнів. А потім поставимо питання: за які гроші чиновники купили це обладнання? Як воно ввезено в країну?

Скажуть, що подарували...

Обладнання для того, щоб намайнити 100 мільйонів доларів в біткоїнах буде коштувати приблизно від 50 до 100 мільйонів доларів. Це колосальна кількість живих грошей, вкладених в устаткування, яке в Україну ніхто офіційно не завозив.

І другий момент - для того, щоб намайнити битка на 100 мільйонів доларів, потрібні мегавати електроенергії. Ще питання - за яким тарифом людина її оплачувала?

А якщо це відеокарти (спеціальні моделі використовують для заробітку біткоїнів), а не спеціальне обладнання?

Тоді це 2015-2016 роки. Тоді тільки винайшли такий спосіб майнінгу. І цей факт спростовує те, що чиновники стояли біля витоків появи біткоїнів (2009 рік - Авт.). І можна відразу почати розслідування, скільки коштував тоді биток, скільки коштував ефір (Ethereum - ще одна криптовалюта - Авт.).

Як можна задекларувати криптовалюту?

Людина, яка декларує криптовалюту, швидше за все її просто не має і ніколи в житті не бачила. Тому, дана історія - це фікція. Просто, закон про цифрові активи ще не вступив в силу.

З тим же успіхом чиновники могли написати - у нас 100 мільйонів доларів готівкою. Але, тоді їх всі запитають, де ви їх взяли? Тому потрібно підтвердити свій гаманець Сатоши-тестом.

Замість резюме. Пряма мова від Андрія Великого:

Поки ми просто задаємо питання, на які поки не отримали відповідей. Ми не говоримо, що чиновники нам брешуть. Але хочемо, щоб вони сказали, де взяли битки, як їх отримали, в якому році? І просимо підтвердити адресу, яка покаже всю цю інформацію. Блокчейн - це відкрита книга мережі інтернет.

Раптом хтось із українських чиновників - близький друг Сатоши Накамото (творець біткоїнів, якого ніхто ніколи не бачив. Його особистість ніде не підтверджена - Авт.) Або йому їх подарували дуже давно - нехай покаже.

Якщо на гаманці немає такої суми грошей, то його декларація фальшива. А якщо вона там є, то звідки.

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Bitcoin, Блокчейн, Україна, Біткоїн.
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