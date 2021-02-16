Більшість українців користуються російським інтернетом: чому так вийшло і чим це небезпечно

Під час протестів в РФ, пов'язаних з арештом Олексія Навального, в Україні спостерігалися проблеми з інтернет-з'єднанням. Зокрема, на зв'язок скаржилися абоненти мережі "Київстар". Причому комунікація ускладнювалась як у тих, хто сидів з мобільного інтернету, так і у користувачів сервісу "домашній інтернет від Київстар". Відомо, що під час протестів в РФ влади спеціально "глушать" інтернет і мобільний зв'язок. Чи пов'язано це з перебоями в Україні - в ситуації розібралися журналісти "Телеграфу".

З чого все почалося?

Першим про проблему з цим з'єднанням у Facebook заговорив Ігор Шведін. Зараз він є головним операційним директором програми IntensFit. Фахівець розповів, що в їх додаток просто перестало працювати та в службу підтримки початок звертатися багато людей.

"Вчора (24 січня - ред.) Приблизно о 10 годині ранку різко збільшилася кількість звернень на нашу підтримку зі скаргами на роботу програми. Протягом дня ми перевіряли всю доступну нам діагностику і не виявили ніяких проблем, нових релізів мобільного не було, Azure Api (хмарна технологія та інфраструктура корпорації Microsoft - ред.) завантажений лише на 40%, база даних на 20%. Вертикальне масштабування заліза і перезавантаження служб не допомогла. Пізніше ми звернули увагу, що 95% клієнтів, у яких виникала проблема, працювали з аккаунтом, де телефонний номер був з префіксами Київстару. Ми перевірили решта 5% і виявилося, що у них вайфай з домашнім інтернетом від Київстар".

Ігор Шведін пов'язав ці проблеми з трафіком, який компанія "Київстар" пропускає через Росію. Він зазначив, що досі Роскомнадзор може впливати на українські канали зв'язку.

"Київстар" використовує маршрути Білайну/ импелкому (так історично склалося), і що ганяють трафік через нашого недружнього сусіда. А у сусідів мітинги та Роскомнадзор традиційно ставить фільтри трафіку під своїм ковпаком, щоб утруднити координацію учасників через непідконтрольні месенджери. Наш хмарний сервіс в Azure потрапив під роздачу ".

Потрібен VPN

Виявляється, коли виникають проблеми зі зв'язком, можна просто використовувати VPN (Virtual Private Network - віртуальна приватна мережа). Лайфхак працює в умовах багатьох провайдерів України. Частині українців ця технологія добре знайома, адже її використовують, щоб сидіти в заборонених "ВКонтакте" і "Однокласниках". Ігор Шведін зазначив, що саме прямий обхід з'єднання "Київстару" допоміг користувачам знову включиться в їх додаток.

"Ця гіпотеза була підтверджена, коли ми запропонували нашим клієнтам зайти під VPN або через Wi-Fi інших провайдерів. У всіх все добре працює. Тому більше не питайте" причому тут Навальний? ". За 6 років війни ми до сих пір залежимо від Росії в стратегічному напрямку телекомунікацій ".

У чому сіль?

Інцидент стався 24 січня. Увечері, коли закінчилася гостра фаза протестів, проблема зі зв'язком зникла сама собою. Однак, маршрути інтернет-з'єднань змін не зазнали. Пост Ігоря Шведіна викликав великий резонанс в мережі серед фахівців і патріотично налаштованого населення. Ми попросили прокоментувати ситуацію експертів.

Наш співрозмовник, Єрохов Роот (так він попросив назвати його в тексті), працює технологічним адвокатом. Він розповів, що компанії стільникового зв'язку цілком можуть мати відношення до Росії. Однак, питання трафіку (завантаженості інтернет маршрутів - ред.) І того, через що взагалі проходить інтернет-комунікація, можуть безпосередньо стосуватися інтернет-провайдеру - компанії, яка надає користувачеві доступ до Всесвітньої павутини. Він також рекомендує використовувати VPN.

"Я чув неодноразово, що є спільна з РФ мережу і загальні траси. Мабуть, їм так вигідніше. Мобільні оператори дійсно мають відношення до Росії. Вони можуть використовувати DLC. Це dedicated line connection - виділена лінія. Використовується для сірих, нерозпізнаних сполук. Але є нюанс. Така виділинка за ціною виходить дорожче, раз в 5-10. Гебня (ФСБ Росії - ред.) може вимагати виконання законодавства РФ для всього трафіку (шлях з'єднання комп'ютера з сервером, який дає доступ до сайтів), включаючи транзитний.

МТС колись продали Водафон, але там складно розібратися в справжніх власниках. Такі компанії мають рахунки в офшорах - недоступних законодавству банківських рахунках. Водафон, наприклад, володіє правами на торгову марку і все. А за це компанії капає багато грошей. За решту компанія не відповідає.

Обійти моменти, пов'язані з маршрутом через РФ не можна. Тут все питання або до самого провайдера, мобільному оператору, або можна використовувати VPN".

Кореспондент "Телеграфа" звернувся до колишньої компанії "МТС" за роз'ясненнями. Через тиждень очікувань у Відділі зовнішніх відносин Vodafone Україна нам відповіли, що ніякого відношення до РФ і трафіку через неї не мають.

"ПрАТ" ПФ України "- це українська компанія, яка входить в NEQSOL Holding і є частиною Vodafone Group. До згаданої країни компанія не має відношення. Мережа Vodafone Україна працює в штатному режимі, проблем з інтернетом не спостерігається. Компанія є лідером за швидкістю мобільного інтернету за результатами незалежного дослідження Ookla в другому півріччі 2020 року".

Трафік РФ

Також до нас приєднався з коментарем Назар Токар - фахівець з кібербезпеки, адміністратор української Вікіпедії та автор популярного україномовного YouTube-каналу про технології та винаходи Tokar.ua. Він підтвердив слова попереднього спікера і додав свої рекомендації по інтернет-провайдерах.

"Я читав історію про трекери та зовсім не здивований. Більш того, кілька років тому вже була аналогічна ситуація, коли сталося те ж саме, але тоді ситуація не отримала такого розголосу. Люди активно дивувалися, що після блокування Яндекса, ВКонтакте тощо перестав працювати сервіс карт Maps Me. це тому, що він належить компанії Mail.Ru, це російська компанія і її розробка. Відповідно, ця служба припинила коректно у нас працювати".

За словами експерта, Vodafone (колишній UMC, колишній МТС) - це російська компанія, яка цього не приховує. Назар Токар нагадав, що не так давно Vodafone Україна продали азербайджанському оператору Bakcell, але різні джерела стверджують, що компанія все одно частково належить росіянам.

"Що стосується Київстару. Здається, принаймні 30% оператора належить російським інвесторам. Вільних незалежних операторів в Україні не існує. Відповідно, трафік інших йде через канали наявних в країні. І вони продовжать працювати й на окупованих територіях. Навіщо їм створювати додаткову інфраструктуру, якщо є вже готова? З точки зору бізнесу - нічого дивного. Компанії й не приховують того, що користуються однаковою готової моделлю для РФ і України".

У самому Київстарі стверджують, що вони не користуються російським трафіком і взагалі у них діє заборона на ряд сайтів країни-агресора. Так "Телеграфу" розповіли представники мобільного оператора.

"У нас заборонені російські сайти та сервіси, які заборонені по всій країні. Ми не підтримуємо те, що наші абоненти користуються VPN. Трафік ганяється у нас через Україну. За більш розгорнутою відповіддю ви можете звернутися до нашого центрального офісу в Києві. Написати листа або запитати на нашому сайті. Тривалість отримання офіційного повідомлення становить 30 календарних днів".

Для повної картини ми звернулися ще й в lifecell, де нам повідомили, що не можуть відповісти на питання, які стосуються передачі інформації через їхню мережу. Служба підтримки відмовилася пов'язувати нас з технічним відділом. У центральному офісі lifecell нам запропонували відправити офіційний запит. Відповідь на нього "Телеграф" опублікує, як тільки отримає.

Що робити?

За словами фахівця з кібербезпеки Назара Токаря, захист інформації - дуже цікаве і непросте питання. Щоб забезпечити її на належному рівні, слід, в першу чергу, самому не поширювати цю інформацію. Мовляв, дві третини даних, цікавих спецслужбам і шахраям, люди надають самостійно і добровільно: в листуванні, при публікації фотографій, відео і текстів.

"Не так важко дізнатися, де живе людина, чим він займається, які у нього інтереси, коло знайомств, політичні уподобання, плани. Особливо, якщо людина дуже активний в інтернеті. В першу чергу завжди треба тримати включеним критичне мислення. Чи не користуватися тими ж тестами, які, наприклад, пропонують дізнатися, яка ти змія, або ким ти був в минулому житті".

Як приклад наш співрозмовник призводить патріотичний проєкт "Ланцюг єднання", організований компанією "Баядера Груп" до Дня соборності України.

"Потрібно зареєструватися на сайті та тоді твоя іконка-аватарчик з'являється на карті України. Цей ланцюжок поступово повинен був з'єднати Київ з Сімферополем. Це просто маркетинговий хід, який націлений на збір комерційної інформації про потенційного покупця. Просто тут використовували тему патріотизму. Замість нього могло бути що завгодно. Участь в таких проєктах несе небезпеку для людей. Причому більшу ніж листування в вайбері або телеграмі".

Назар Токар підкреслює: слід завжди фільтрувати інформацію, особливо ту, яка б'є по емоціях. Треба ставити собі питання - "чому так?" Головним має бути фактаж, передача інформації, а не клікбейт. Крім того, потрібно включати двухфакторную авторизацію всюди: в пошті, мобільний банкінг, месенджерах ...

"Що стосується безпеки трафіку - я з великою надією дивлюся на Starlink Ілона Маска. Нарешті ми зможемо користуватися цим супутниковим інтернетом. Уже місяць йде тестування мережі. До речі, якщо хтось думає, що це буде дуже дорого, то офіційних цін цих пір немає. Компанія буде виставляти кожній країні адекватні ринку вартості. Думаю, що ціна Starlink буде поєднуватися з середньою у нас по Україні".