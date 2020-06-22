Скачать
Понеділок, 22.06.2020
Вибух у Києві: Шмигаль зібрав комісію, обговорили компенсації мешканцям
Вибух у Києві: Шмигаль зібрав комісію, обговорили компенсації мешканцям
Опитування: Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР
Опитування: Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР
Промоутер: Далакян ще не домовився з Мартінесом
Промоутер: Далакян ще не домовився з Мартінесом
Чорич заразився коронавірусом від Джоковича
Чорич заразився коронавірусом від Джоковича

В Україні 37% лікарень не мають якісного інтернету

В Україні 37% лікарень не мають якісного інтернету
15:29 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com
В Україні 37% лікарень не мають якісного інтернету, а це означає, що в таких закладах є суттєві обмеження у розвитку телемедицини та впровадження новітніх практик. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

“Продовжуємо інформувати щодо підключення соціальних об’єктів до високошвидкісного інтернету. На черзі – лікарні. За даними дослідження Мінцифри, до інтернету підключені 1 304 лікарні з-поміж 1 756 – це 74,26 %. До оптичних технологій підключені 1 111 лікарень серед усіх. Тобто 37% лікарень не мають якісного інтернету, і це означає, що в таких закладах є суттєві обмеження у розвитку телемедицини та впровадження новітніх практик. До того ж, пацієнти, що проходять лікування у стаціонарі, та решта відвідувачів не мають змоги користуватись швидкісним Wi-Fi”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що для того, щоб усі пацієнти могли одночасно користуватись Wi-Fi, потрібне гігабітне підключення.

“Але така публічна мережа неодмінно має бути відокремлена від внутрішньої мережі лікарні, щоб ніяка персональна інформація про пацієнтів не потрапила до зловмисників. Можливість надавати медичні послуги онлайн (телемедицина) стала ще важливішою у період протиепідемічних заходів та обмежень, коли важливо дотримуватися карантину і залишатися вдома. Отже, більшість лікарень ще потребують підключення до швидкісного інтернету для можливості надавати послуги телемедицини”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Україна увійшла в п'ятірку країн з найдешевшим мобільним інтернетом.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Интернет, Україна, Лікарі.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вибух будинку в Києві: у ДСНС підтвердили загибель двох людей (Відео)
02 22 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
03 Зеленський: міжнародна спільнота не допустить РФ до G7, поки Кремль не поверне окуповані території
04 Під завалами будинку на столичних Позняках знайшли ще одне тіло
05 В Іспанії завершився надзвичайний стан, країна відкрила кордони
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві цього тижня очікують главу МЗС Угорщини
У Києві цього тижня очікують главу МЗС Угорщини
Зеленський ініціює скасування ЗНО при вступі до вишів для дітей з тимчасово окупованих територій
Зеленський ініціює скасування ЗНО при вступі до вишів для дітей з тимчасово окупованих територій
Чому Михайло Єфремов сів п'яним за кермо: відома причина
Чому Михайло Єфремов сів п'яним за кермо: відома причина
Хаббл сфотографував схожу на нашу галактику
Хаббл сфотографував схожу на нашу галактику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся