В Україні 37% лікарень не мають якісного інтернету, а це означає, що в таких закладах є суттєві обмеження у розвитку телемедицини та впровадження новітніх практик. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

“Продовжуємо інформувати щодо підключення соціальних об’єктів до високошвидкісного інтернету. На черзі – лікарні. За даними дослідження Мінцифри, до інтернету підключені 1 304 лікарні з-поміж 1 756 – це 74,26 %. До оптичних технологій підключені 1 111 лікарень серед усіх. Тобто 37% лікарень не мають якісного інтернету, і це означає, що в таких закладах є суттєві обмеження у розвитку телемедицини та впровадження новітніх практик. До того ж, пацієнти, що проходять лікування у стаціонарі, та решта відвідувачів не мають змоги користуватись швидкісним Wi-Fi”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що для того, щоб усі пацієнти могли одночасно користуватись Wi-Fi, потрібне гігабітне підключення.

“Але така публічна мережа неодмінно має бути відокремлена від внутрішньої мережі лікарні, щоб ніяка персональна інформація про пацієнтів не потрапила до зловмисників. Можливість надавати медичні послуги онлайн (телемедицина) стала ще важливішою у період протиепідемічних заходів та обмежень, коли важливо дотримуватися карантину і залишатися вдома. Отже, більшість лікарень ще потребують підключення до швидкісного інтернету для можливості надавати послуги телемедицини”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Україна увійшла в п'ятірку країн з найдешевшим мобільним інтернетом.