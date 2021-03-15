Бензин в Україні продовжує дорожчати: до чого тут ціна на нафту і що буде далі (інфографіка)

Наприкінці минулого тижня ціни на нафту Brent стали рекордними у порівнянні з докарантинним періодом. Барель "чорного золота" почав коштувати $69 (~₴1915) на біржах Британії та США.

Експерти поза той бік Атлантики кажуть, що це пов’язано з недоліком бензину у Сполучених Штатах, бо запаси за карантин виснажилися. Це може бути пов'язано з поліпшенням стану світової економіки після початку вакцинації від COVID-19.

Виконавчий директор аналітичного центру "CASE Україна" Дмитро Боярчук впевнений, що ціни продовжать рости. Провідні країни світу зараз не планують стримувати ціну нафти.

"Наслідок дуже прямий. Ріст цін на нафту майже миттєво тягне за собою зростання цін на наших заправках. На якій точці це все зупиниться, не можу сказати, але поки що відкату назад на горизонті не видно. США та ЄС і надалі планують стимулювати свої економіки дешевими грошима, а це підживлюватиме ріст цін на енергоносії".

А ми тут до чого?

Ціни на бензин вже почали рости. Автомобілісти це відчули, за місяць це ще відчують байкери. Це ще й відіб'ється в цілому на всіх сферах життя, впевнений керівник аналітичного департаменту ГК Форекс Клуб Андрій Шевчишин.

"Поки ціни Брент тримаються поблизу максимальних відміток, нафтотрейдери будуть підтримувати високі відпускні ціни, оскільки закладають в реалізацію збереження їх на максимумах або навіть невелике зростання. Якщо ціна Брент зсувається ще вище планового нафтотрейдерами рівня - останні ще більше підтягують ціни з урахуванням нового витка зростання.

В цілому, тенденція високих цін вже знаходить своє відображення в динаміці багатьох товарів і продуктів, і в розвинених країнах саме весна стане піковим періодом прискорення зростання цін".

До "Телеграфу" потрапив пресреліз Консалтингової групи "А-95". У тексті є цікаве зауваження - буквально 4 місяці тому, у листопаді, світові ціни на нафту були $37/барель (~₴1025), і це майже вдвічі дешевше ніж зараз. В "А-95" впевнені, що "потенціал подальшого зростання знаходиться в діапазоні 1,25-1,7 грн/л".

Ми порівняли ціни на автопальне в Європі та у нас.

Світові ціни у порівнянні з кінцем осені минулого року злетіли приблизно на 80%.

Такі показники лякають, але поки не українців.

"В Україні цінова пружина стискалася три місяці через знижене споживання і високий рівень постачання палива під час січневих свят, локдаун і подальші погодні умови. Тепер ця пружина швидко розпрямляється в міру відновлення запасів і зростання цін на нафту", – каже директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Керівник аналітичного департаменту ГК Форекс Клуб Андрій Шевчишин у свою чергу каже, що поки ціна за барель тримається у межі $60-70, то зміна вартості пального на світовому рівні не здійсниться. Але, все одно, на Україну будь-яке підвищення вплине суттєво.

"Перевезення, доставка практично всіх товарів, пов'язана з вартістю нафти та відповідно палива. Таким чином, зростання нафтових цін мультиплікує зростання цін інших товарів. Вважаємо, що зважена поки ціна Брент знаходиться в районі 60-70 і буде коливатися в цих межах. Тільки в разі стійкого виходу за 75 буде новий глобальний перегляд цін і прогнозів".

Картельна змова

Український журналіст Сергій Іванов каже, що мережі АЗС відверто спекулюють та штучно підвищують ціни на пальне. Виправдовують вони це просто - "брент" подорожчав:

"На цьому пояснення, як правило, закінчуються і все повертається на свої місця: мережі отримують надприбутки, українці несуть надвидатки.