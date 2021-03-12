На українців чекає черговий сюрприз: як річний тариф відобразиться на цінах на газ

Нещодавно Нацкомісія, що забезпечує держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила попередню постанову про введення річних тарифів на газ для населення. Ціна буде фіксованою.

Якщо цю постанову приймуть, то всім постачальникам блакитного палива потрібно буде до 25 квітня надати своїм клієнтам річні контракти або автоматично перевести всіх на такі умови з 1 травня 2021 року.

"З 1 травня 2021 року постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на умовах базової річної пропозиції, крім споживачів, постачання яким здійснюється за фіксованою ціною протягом періоду більше трьох місяців та який триває після 1 травня 2021 року (постачання природного газу таким споживачам здійснюється на умовах базової річної пропозиції з дати закінчення зазначеного періоду)", - написано в попередній постанові НКРЕКП.

У період дії річного договору споживач може відмовитись від контракту та змінити свого постачальника. У постанові сказано, що цей процес спростили - потрібно буде або оформити додаткову угоду, або скласти новий договір. Повернутися до старого постачальника за проєктом НКРЕКП стане неможливим.

Після публікації ще тільки попередньої постанови в суспільстві з’явилася думка, що з 1 травня газ буде різко дорожчати. Чи так це насправді ми вирішили з’ясувати самі. Для цього ми звернулися по коментар до Романа Ніцовича – Директора з досліджень аналітичного центру DiXi Group, експерт вважає, що вартість блакитного палива підскочить не дуже сильно.

"Для постачальника газу такий проєкт стане обов’язком пропонувати контракти з фіксованою ціною на рік. Постачальник буде закладати в неї всі комерційні ризики. Тут можна зрозуміти, що ціна буде вищою, ніж влітку, бо він тоді найдешевший. Але ймовірно ціна буде ще й нижчою у порівнянні з цінами у січні-лютому. Тож це буде вартість посередині між цими обома коливаннями".

Експерт також припускає, що в опалювальний сезон всім постачальникам може не вистачити газу.

"Ці ризики пов'язані з переходом на контракт протягом усього 2021 року. Не виключно, що постачальникам взимку доведеться шукати додаткові обсяги газу на ринку".

Таке нововведення може відбитися на опаленні в багатоквартирних будинках та на тих, в кого немає автономного обігріву.

"Наскільки я можу судити з заяв Міністерства енергетики, такий проєкт контрактування газу на рік будуть пропонувати не тільки побутовим споживачам з індивідуальним опаленням, а ще й теплопостачальним компаніям. Ідея в тому, щоб вже зараз розуміти ту ціну, за якою теплокомуненерго будуть купувати газ протягом року. Й на основі цього буде цілком зрозумілий та прогнозований тариф на тепло. Але знову ж таки, дочекаймось вже конкретного рішення, щоб зрозуміти параметри купівлі газу на наступний сезон".

За словами Ніцовича треба чекати остаточного рішення уряду та регулятора. До нього ще має пройти місяць якнайменше.

"Зараз іде суперечка чи 1 квітня запроваджувати такий підхід, чи 1 травня".