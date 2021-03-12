Скачать
П'ятниця, 12.03.2021
Прогноз дефолту в Україні без грошей МВФ - брехня: економіст пояснив, чому
Прогноз дефолту в Україні без грошей МВФ - брехня: економіст пояснив, чому
Євген Клопотенко: раніше українці споживали багато сала, бо просто не було чого їсти
Євген Клопотенко: раніше українці споживали багато сала, бо просто не було чого їсти
Річниця пандемії COVID-19: які втрати хвороба викликала в Україні та світі (інфографіка)
Річниця пандемії COVID-19: які втрати хвороба викликала в Україні та світі (інфографіка)
Україна нарощує темпи вакцинації: скільки людей зробили щеплення за два тижні по регіонах (інфографіка)
Україна нарощує темпи вакцинації: скільки людей зробили щеплення за два тижні по регіонах (інфографіка)

На українців чекає черговий сюрприз: як річний тариф відобразиться на цінах на газ

На українців чекає черговий сюрприз: як річний тариф відобразиться на цінах на газ
10:11 Сьогодні Телеграф

Нещодавно Нацкомісія, що забезпечує держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила попередню постанову про введення річних тарифів на газ для населення. Ціна буде фіксованою.

Якщо цю постанову приймуть, то всім постачальникам блакитного палива потрібно буде до 25 квітня надати своїм клієнтам річні контракти або автоматично перевести всіх на такі умови з 1 травня 2021 року. 

Якими будуть тарифи на комуналку у березні 2021: аналіз "Телеграфу" (інфографіка)

"З 1 травня 2021 року постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на умовах базової річної пропозиції, крім споживачів, постачання яким здійснюється за фіксованою ціною протягом періоду більше трьох місяців та який триває після 1 травня 2021 року (постачання природного газу таким споживачам здійснюється на умовах базової річної пропозиції з дати закінчення зазначеного періоду)", - написано в попередній постанові НКРЕКП.

У період дії річного договору споживач може відмовитись від контракту та змінити свого постачальника. У постанові сказано, що цей процес спростили - потрібно буде або оформити додаткову угоду, або скласти новий договір. Повернутися до старого постачальника за проєктом НКРЕКП стане неможливим. 

Комуналка для українців різко здорожчає: що буде з цінами на газ, електрику та воду

Після публікації ще тільки попередньої постанови в суспільстві з’явилася думка, що з 1 травня газ буде різко дорожчати. Чи так це насправді ми вирішили з’ясувати самі. Для цього ми звернулися по коментар до Романа Ніцовича – Директора з досліджень аналітичного центру DiXi Group, експерт вважає, що вартість блакитного палива підскочить не дуже сильно. 

"Для постачальника газу такий проєкт стане обов’язком пропонувати контракти з фіксованою ціною на рік. Постачальник буде закладати в неї всі комерційні ризики. Тут можна зрозуміти, що ціна буде вищою, ніж влітку, бо він тоді найдешевший. Але ймовірно ціна буде ще й нижчою у порівнянні з цінами у січні-лютому. Тож це буде вартість посередині між цими обома коливаннями". 

Експерт також припускає, що в опалювальний сезон всім постачальникам може не вистачити газу. 

"Ці ризики пов'язані з переходом на контракт протягом усього 2021 року. Не виключно, що постачальникам взимку доведеться шукати додаткові обсяги газу на ринку". 

Як змінити постачальника газу в пару кліків: покрокова інструкція

Таке нововведення може відбитися на опаленні в багатоквартирних будинках та на тих, в кого немає автономного обігріву. 

"Наскільки я можу судити з заяв Міністерства енергетики, такий проєкт контрактування газу на рік будуть пропонувати не тільки побутовим споживачам з індивідуальним опаленням, а ще й теплопостачальним компаніям. Ідея в тому, щоб вже зараз розуміти ту ціну, за якою теплокомуненерго будуть купувати газ протягом року. Й на основі цього буде цілком зрозумілий та прогнозований тариф на тепло. Але знову ж таки, дочекаймось вже конкретного рішення, щоб зрозуміти параметри купівлі газу на наступний сезон". 

За словами Ніцовича треба чекати остаточного рішення уряду та регулятора. До нього ще має пройти місяць якнайменше. 

"Зараз іде суперечка чи 1 квітня запроваджувати такий підхід, чи 1 травня". 

Чому дорожчає бензин та автогаз і що буде далі: прогноз експертів

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
Перегляди: 106

Все по темі:

Газ, НКРЕКП, Україна, Опалення, річний тариф.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На українців чекає черговий сюрприз: як річний тариф відобразиться на цінах на газ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Була напідпитку і замерзла в лісі: розкрито деталі гучної загибелі студентки на Житомирщині
Була напідпитку і замерзла в лісі: розкрито деталі гучної загибелі студентки на Житомирщині
Втратив квартиру і залишився винний ще одну: як киянин воював із забудовником
Втратив квартиру і залишився винний ще одну: як киянин воював із забудовником
&quot;Нова пошта&quot; змінює тарифи: що і наскільки подорожчає (інфографіка)
"Нова пошта" змінює тарифи: що і наскільки подорожчає (інфографіка)
На українців чекає черговий сюрприз: як річний тариф відобразиться на цінах на газ
На українців чекає черговий сюрприз: як річний тариф відобразиться на цінах на газ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся