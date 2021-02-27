Якими будуть тарифи на комуналку у березні 2021: аналіз "Телеграфу" (інфографіка)

У березні 2021-го ціни на комунальні послуги в Україні будуть більш-менш стабільні, уряд зафіксував ціну на газ. Проте є виключення: Кабмін змінив тариф на електрику ще в січні, але почав компенсувати користування нею. З холодною водою ситуація складніша: на неї з початку року ціна піднялася більш ніж на 20% і, схоже, буде підійматися ще.

"Телеграф" з’ясував, що буде далі з тарифами на комунальні послуги.

Ціна на газ

Після того, як в Кабмін України встановив фіксовану ціну на газ у 6,99 грн/куб. м до кінця цього опалювального сезону, майже всі газопостачальні компанії виставили саме таку вартість. Але знайшлося 16 підприємств, які вирішили дещо демпінгувати на блакитному паливі (див. інфографіку), тобто штучним чином занизити його вартість.

Так, у березні 2021 року найдешевший тариф становить 6,70 грн/куб. м. Одна з компаній-постачальниць почала березневий демпінг. Далі вже ціни зростають та три постачальниці виставляють вже 6,75 грн/куб. м по Україні. Решта компаній, які вирішили здешевшати блакитне пальне, вже наблизились до урядової відмітки. Одна пропонує ціну в 6,85 грн/куб. м. Три інших разом з "Нафтогазом" вже підіймають її на одну копійку. А ближче за все в інтервалі від 6,90 грн/куб. м до 6,98 грн/куб. м відмітилися 8 компаній.

Ціна на електрику

З 1 січня цього року пільги на електрику скасували. Тепер всі побутові споживачі платять виключно по 1,68 грн/кВт∙год з ПДВ незалежно від обсягу споживання.

Але, є нюанс – уряд дійсно почав відшкодовувати частину трат побутовим споживачам, які використовують електроопалення. Таке відшкодування поки заплановане тільки до кінця першого кварталу 2021 року. Й воно не стосується тих, хто отримує субсидії.

Ціни на гарячу та холодну воду

Згідно зі словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, протягом чинного опалювального сезону тарифи на опалення та гарячу воду підвищувати не будуть. Ще 9 лютого він казав, що з місцевою владою уряд офіційно підписав меморандум з цього приводу.

Однак, з початку року тарифи на гарячу воду та опалення виросли в середньому на 12%. На холодну воду та водовідведення піднялися по країні на 22%.

Поки за таку стабільність уряд платить з бюджету. Але тарифи на тепло та гарячу воду мають відпустити. Це означає, що після завершення опалювального сезону ціни будуть рости. Але прогнозів поки ніхто не дає.