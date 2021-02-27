Скачать
Субота, 27.02.2021
Чому Міка Ньютон переїхала в США, як бореться з онкологією та з якою зіркою "Гри престолів" її порівнював чоловік: відверте інтерв'ю
Чому Міка Ньютон переїхала в США, як бореться з онкологією та з якою зіркою "Гри престолів" її порівнював чоловік: відверте інтерв'ю
Прикарпаття реально горить: що відбувається в переповнених лікарнях "червоної" зони (відео)
Прикарпаття реально горить: що відбувається в переповнених лікарнях "червоної" зони (відео)
Хто б прямо зараз міг виграти президентські і парламентські вибори в Україні (інфографіка)
Хто б прямо зараз міг виграти президентські і парламентські вибори в Україні (інфографіка)
Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"
Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"

Якими будуть тарифи на комуналку у березні 2021: аналіз "Телеграфу" (інфографіка)

Якими будуть тарифи на комуналку у березні 2021: аналіз "Телеграфу" (інфографіка)
09:12 Сьогодні Телеграф

У березні 2021-го ціни на комунальні послуги в Україні будуть більш-менш стабільні, уряд зафіксував ціну на газ. Проте є виключення: Кабмін змінив тариф на електрику ще в січні, але почав компенсувати користування нею. З холодною водою ситуація складніша: на неї з початку року ціна піднялася більш ніж на 20% і, схоже, буде підійматися ще.

"Телеграф" з’ясував, що буде далі з тарифами на комунальні послуги. 

Ціна на газ

Після того, як в Кабмін України встановив фіксовану ціну на газ у 6,99 грн/куб. м до кінця цього опалювального сезону, майже всі газопостачальні компанії виставили саме таку вартість. Але знайшлося 16 підприємств, які вирішили дещо демпінгувати на блакитному паливі (див. інфографіку), тобто штучним чином занизити його вартість. 

Так, у березні 2021 року найдешевший тариф становить 6,70 грн/куб. м. Одна з компаній-постачальниць почала березневий демпінг. Далі вже ціни зростають та три постачальниці виставляють вже 6,75 грн/куб. м по Україні. Решта компаній, які вирішили здешевшати блакитне пальне, вже наблизились до урядової відмітки. Одна пропонує ціну в 6,85 грн/куб. м. Три інших разом з "Нафтогазом" вже підіймають її на одну копійку. А ближче за все в інтервалі від 6,90 грн/куб. м до 6,98 грн/куб. м відмітилися 8 компаній.

Ціни на газ у березні 2021 року - укр

Ціна на електрику 

З 1 січня цього року пільги на електрику скасували. Тепер всі побутові споживачі платять виключно по 1,68 грн/кВт∙год з ПДВ незалежно від обсягу споживання. 

Але, є нюанс – уряд дійсно почав відшкодовувати частину трат побутовим споживачам, які використовують електроопалення. Таке відшкодування поки заплановане тільки до кінця першого кварталу 2021 року. Й воно не стосується тих, хто отримує субсидії. 

Як компенсувати частину грошей за опалення і хто може на це розраховувати

Ціни на електрику у березні 2021

Ціни на гарячу та холодну воду 

Згідно зі словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, протягом чинного опалювального сезону тарифи на опалення та гарячу воду підвищувати не будуть. Ще 9 лютого він казав, що з місцевою владою уряд офіційно підписав меморандум з цього приводу. 

Шмигаль тарифи

Однак, з початку року тарифи на гарячу воду та опалення виросли в середньому на 12%. На холодну воду та водовідведення піднялися по країні на 22%. 

Поки за таку стабільність уряд платить з бюджету. Але тарифи на тепло та гарячу воду мають відпустити. Це означає, що після завершення опалювального сезону ціни будуть рости. Але прогнозів поки ніхто не дає. 

Комуналка для українців різко здорожчає: що буде з цінами на газ, електрику та воду

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
Перегляди: 51

Все по темі:

Газ, Вода, Кабмин, Тарифи, Україна.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Хто такий Шарій та чому СБУ підозрює його в держзраді
Хто такий Шарій та чому СБУ підозрює його в держзраді
150 років від дня народження Лесі Українки: українцям покажуть 3D фігуру письменниці і поетеси на повний зріст (фото)
150 років від дня народження Лесі Українки: українцям покажуть 3D фігуру письменниці і поетеси на повний зріст (фото)
Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка
Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка
&quot;Це російське місто&quot;: у Дніпрі бариста потрапила в скандал через українську мову (відео)
"Це російське місто": у Дніпрі бариста потрапила в скандал через українську мову (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся