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Вівторок, 23.02.2021
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Комуналка для українців різко здорожчає: що буде з цінами на газ, електрику та воду

Комуналка для українців різко здорожчає: що буде з цінами на газ, електрику та воду
08:01 Сьогодні Телеграф

Ринок газу в Україні поки взяв паузу, а ціну за кубометр уряд заморозив. Навіть за електрику почали повертати гроші. Але в суспільстві все одно залишилась глибока стурбованість тим... 

Що буде далі з тарифами 

Ми відкрили Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки від Мінекономрозвитку та проаналізували його. В документі не дуже оптимістичні показники, бо цього року ціна на газ має зрости на 20%. Далі по низхідній: у 2022 підійметься на 10%, 2023-2024 - на 5% кожного року. 

Є, звісно, у цих показниках і оптимістичний нюанс. За минулий важкий 2020 рік газ злетів у ціні на 56,3%. 

Далі, за газом потягнеться гаряча вода, яка здорожчає на 18%, а далі ціна буде підвищуватись на менший відсоток: 2022 - на 6-9%, 2023-2024 - 3-5%. 

Але, 19 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що до закінчення поточного опалювального сезону вартість комунальних послуг рости не буде. На доручення президента Володимира Зеленського уряд із міськими головами підписав меморандум:

"Цей інструмент дозволить не підвищувати ціни на опалення та гарячу воду для населення цього опалювального сезону та забезпечить стале його проходження".

Як компенсувати частину грошей за опалення і хто може на це розраховувати

З тим, що 1 січня 2021 року скасували ще й пільговий тариф у 90 коп. за перші 100 кВт, тарифи на електрику зростуть на 52%. Але так налаштовані песимістичні експерти. Оптимісти у сфері аналітичної економіки кажуть, що світло здорожчає на 38%. У 2022 варто очікувати зростання ще до 20%. 

Є думка, що без таких підвищень Україна не отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду (агенція ООН, що регулює валютно-кредитні відносини країн та надає допомогу валютними кредитами). А для отримання грошей...

Є певні умови від МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко в нещодавньому інтерв’ю жодного слова не сказав про газ та тарифи, але озвучив інші ключові вимоги від Фонду. Відзначимо, що є до 20 ключових позицій, так званих "структурних маяків" висунутих МВФ

"Вони вважають за необхідне, щоб ми відновили справедливі правила роботи для НАЗК, НАБУ і Вищої ради правосуддя. Це одні з ключових умов, які зараз обговорюються.

Станом на вересень 2020 року ми виконали всі структурні маяки, які передбачались при першому перегляді. В листопаді нам треба було змінити закон про банківську діяльність, він зараз в парламенті очікує на рішення, про Вищу раду правосуддя, ліквідацію податкової міліції та створення податкової митниці. Тобто ми рухаємось, нема таких питань, які не можна проаналізувати", - каже міністр.

Поки невідомо, коли в Україну прийдуть перші гроші від фонду цього року. Міністр не називає чіткої дати, щоб не бути відповідальним за всіх учасників процесу. Але Марченко каже, що до Мінфіну у МВФ є особисті питання щодо дефіциту бюджету-2021. До речі, він становить 247 мільярдів гривень. 

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб впевнений, що...

Підняття цін на комунальні послуги пов’язане не тільки з вимогами МВФ

Вадим Іосуб

 

"Що стосується тарифів на комунальні послуги, то вони об'єктивно повинні рости, причому не через вимоги МВФ, а тому що вони занижені. В економіці безплатних тістечок не буває. Якщо населення оплачує енергоносії за заниженими тарифами, то хтось, а саме - підприємства, цю різницю покривають. Це лягає на собівартість випущеної продукції та послуг. В результаті населення, заощадивши на низьких тарифах, переплачує в магазинах. Крім того, що українські товари, які йдуть на експорт, через перехресне субсидування стають менш конкурентоспроможними за ціною", - розповів Вадим Іосуб "Телеграфу".

Наслідки "Тарифного Майдану" - чи корисне замороження цін

Окрім побутового газу в Україні останнім часом почало дорожчати скраплений газ для автомобілів. Також після колапсу під час пандемії почав лізти вгору бензин. Чому так коїться та до якої відмітки піднімуться ціни на пальне, читайте у наступних матеріалах. 

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Все по темі:

Газ, Тарифи, Україна, Ціна, Мінфін, Сергій Марченко, Вадим Іосуб.
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