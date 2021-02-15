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Як змінити постачальника газу в пару кліків: покрокова інструкція

Як змінити постачальника газу в пару кліків: покрокова інструкція
23:26 Пн, 15 Лютий 2021 Телеграф Фото: pixabay

Українцям з 1 серпня 2020 року було надано можливість змінювати постачальників газу. Таке рішення призначене для того, щоб українці могли б вибрати більш дешеву ціну, а самі газсбити мали б мотивацію знижувати ціни, борючись за покупців.

Незважаючи на те, що послуга не нова, а в Україні вже діють понад 600 постачальників, питання про те, як перейти до іншого газзбуту залишається актуальним донині.

У зв'язку з цим "Телеграф" підготував для читачів покрокову інструкцію:

Для початку необхідно визначитися з новим постачальником. Споживачеві в цьому можуть допомогти ресурси Газправда і Газотека.

Потім варто перевірити чи є цей постачальник в реєстрі НКРЕКУ, який можна знайти за посиланням.

 

Після цього споживачеві доведеться підготувати ряд документів - заява на приєднання, документ, що визначає право власності, паспорт, довідку про присвоєння ІПН, копію останнього рахунку за газ.

Документи можна подати через сайт постачальника або в центрі обслуговування.

Після отримання підтвердження, у нового постачальника є 20 днів на перепідключення.

Протягом 10 днів, користувач повинен повністю розрахуватися з попереднім постачальником.

На цьому процедура зміни газзбуту закінчена.

Однак є і більш простий спосіб, доступний користувачам додатка "Приват24":

В меню "Послуги" треба вибрати пункт "Мої постачальники".

Далі необхідно вибрати адресу для зміни постачальника газу, після чого треба вибрати пункт "Поставка газу" і вибрати потрібного постачальника.

Потім знадобиться вказати персональні дані та підписати цифровим підписом.

Протягом трьох днів після подачі заявки представник постачальника повинен зв'язатися зі споживачем.

Як повідомлялося раніше, газзбути встановили ціну на газ за лютий

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець
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