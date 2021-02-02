Якими будуть тарифи на газ для українців в лютому (інфографіка)

З 1 лютого влада України знизили ціну на газ для українців. Таким чином, максимальна вартість одного кубометра була встановлена на рівні в 6,99 грн.

Після цього ряд постачальників запропонував нижчу ціну.

"Телеграф" підготував доступну інфографіку, яка дозволяє порівняти ціни на газ і його доставку по регіонах України.

Як видно в таблиці, найнижчу ціну на ринку пропонує ТОВ "Мегаватт Енерго". Ціна за кубометр газу, встановлена підприємством, на 7 копійок нижче ніж у найближчого конкурента.

Нагадаємо, в січні по Україні пройшла хвиля протестів через високі тарифи, після чого на екстреному засіданні Кабміну було прийнято рішення про встановлення фіксованих тарифів.

Відзначимо, що рішення про фіксацію ціни на газ, згідно з рішенням Кабміну, буде залишатися в силі в лютому і, швидше за все, в березні.