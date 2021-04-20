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Вівторок, 20.04.2021
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Що буде з курсом гривні через загострення на кордоні з РФ - думки експертів (інфографіка)

Що буде з курсом гривні через загострення на кордоні з РФ - думки експертів (інфографіка)
Оновлено 15:12 Сьогодні Телеграф

У зв'язку із зосередженням російських військ поряд з кордоном України та відсутністю прориву в питанні Донбасу почав падати рубль. Попри те, що сторони не вступають у відкрите протистояння, серед українців зростає напруга і виникає питання - що буде з доларом і національною валютою.

"Телеграф" звернувся до трьох різних експертів із запитаннями - яка доля чекає гривню найближчим часом і чи дійсно ми сильно залежимо фінансово від Росії.

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Взаємини між рублем і гривнею непрямі

Аналітик фінансової групи "Альпарі" Максим Пархоменко каже, що курс гривні зовсім не залежить від РФ. Більш того, експорт-імпорт між нашими країнами вже не найвищий. Ми тільки закуповуємо у Росії нафту і газ для виробничих потреб.

"Валютний ринок продовжує тривожно дивитися на ситуацію на сході країни. Хоч і сильного зниження гривні поки немає, тренд на зміцнення долара починає розвивати більш активно. Невелике ослаблення напруги минулого тижня дозволили курсу знизитися до 27,91 гривні за долар. Але, попри це, проблема не була вирішена, що і тисне на курс гривні", - говорить експерт.

За його словами, загострення ситуації на сході тисне на ринок, але не формує паніки. Основна складність виникає при розміщенні ОВДП (облігації внутрішньої державної позики України - ред.).

"Негативний фон не дозволяє Мінфіну проводити аукціон і позичати гроші на ринку. Щоб залучати інвесторів, Мінфіну потрібно пропонувати найвищі ціни на аукціонах з розміщення ОВДП. Мінфін на це не йде. Шляхом цього знижується приплив коштів в наші папери, а слід за ним і попит на гривню", - резюмував Максим Пархоменко.

Схожої думки дотримується фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він говорить про те, що РФ конкурує зараз на декількох ринках. Однак у Росії зараз є можливість занижувати ціни.

"Взаємини між рублем і гривнею непрямі. З'являється ця взаємозалежність від того, що Україна конкурує з Росією на декількох сировинних ринках. Зокрема, зерно і метал. РФ може продавати свій експорт трохи дешевше і коштом цього захоплювати ринки", - стверджує Кущ.

Приблизно така ж ситуація, за словами економіста, відбувається, коли девальвує, наприклад, аргентинське песо. В цьому випадку аргентинські експортери кукурудзи та соняшнику отримують деякі перевага в порівнянні з українськими.

"Тому, непрямий вплив на гривню буде. Така загальна напруженість і істеричність на ринках призведе до того, що нерезиденти, які у нас в країні є, перестануть вкладатися на фінансових ринках, - розповідає Кущ. - Так, Україна і РФ не пов'язані між собою, але вони з точки зору учасників торгів, вони все одно розглядаються як сусідні ринки країн Східної Європи та Середньої Азії ".

Інвестиційний банкір Сергій Фурса говорить, що курс гривні залежить від рівня дислокації та розглядає три ймовірні сценарії:

"Курс гривні не залежить від курсу рубля. Але на і курс гривні та на курс рубля можуть впливати однакові фактори, як то ескалація воєнних дій. Якщо Росія продовжить ескалацію, то ми побачимо тиск на гривню. Залежно від її ступеня буде тиск на нашу валюту, - міркує наш співрозмовник. - Перший варіант: вони нічого не роблять, сидять, як і раніше і проводять свої навчання. Гривня стабільна. вони бомблять Київ - буде девальвація і курс точно буде не 28 грн за долар. Перекриття Азовського моря або висадка військ в Маріуполі теж позначаться на курсі нашої валюти".

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Курс залишиться колишнім

Наперекір чутки про "закручених Заходом кранах", які розганяє російська пропаганда, рубль не падає стрімко вниз. Гривні також поки нічого особливо не загрожує. Так вважають наші експерти. Олексій Кущ каже, що до ситуації 2014 роки не дійде.

"І зараз ситуація з рублем не так драматична, як здається. Вона могла б бути жорсткіше, якби ми зараз перебували в ситуації 2014 року. Зараз російська економіка адаптувалася під західні санкції. Вони вже створили потужні амортизаційні механізми погашення", - ділиться думкою Олексій Кущ.

Сергій Фурса також говорить про стабільність національної валюти: "Мій прогноз - курс залишиться колишнім, 28 гривень весь рік. Ми не думаємо, зайдуть вони чи ні, бо це не наша компетенція".

Чи не панікувати закликає Максим Пархоменко та прогнозує невелике падіння гривні.

"Не дивлячись на весь негатив на ринку немає паніки, особливого попиту на долар з боку компаній і населення немає. Це не розганяє курс долара. І дозволяє йому торгуватися біля позначки у 28,00. При зниженні градуси напруги або стабілізації ситуації курс має шанси для зниження до 27,90, при збереженні поточної ситуації гривня закриє тиждень на рівні 28,05. А протягом тижня може вирости до 28,15 гривні за долар", - підсумував експерт.

Курс валют

Сьогодні ціни на гроші наступні:

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Валюта, Курс, РФ, Донбас, Україна.
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