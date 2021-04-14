Борги українців будуть автоматично вираховувати - пояснюємо наскільки це правда

Ще три тижні тому, 23 березня в Міністерстві юстиції України з'явився наказ, згідно з яким з боржників перед державою, будуть стягувати примусово з рахунків гроші або блокувати банківські карти. А 12 березня на сервісі Опендатабот з'явилася новина про автоматичне списання коштів за борги.

Всі боржники рівні

До вчорашнього дня банки могли автоматично на вимогу приватних та державних виконавців блокувати рахунки тільки з обов'язку за аліменти. За іншим видам заборгованостей потрібно було писати окремий запит на папері. Процедуру перевели в онлайн-режим. Зараз в Україні зареєстровано 5,5 мільйона боржників. За даними Опендатабот, лідирують по числу боржників сфери комунальних виплат, штрафів ПДР і виплати по аліментах.

У програмі автоматичного стягнення зараз бере участь 7 банків. У Опендатабот пишуть, що до цієї системи хочуть під'єднати 62 з 73 наявних в країні - 11 банків отримують консультації та попередньо налаштовуються, ще 44 під'єднали до тестового середовища. Поки до системи автоматичного списання приєдналися ТАСкомбанк; ПриватБанк; Універсал Банк, monobank; ОКСІ Банк; Банк Схід; Індустріалбанк і ПроКредит Банк.

Алгоритм списання

1) виконавець за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) направляє в банк запит за рахунком боржника;

2) максимум через годину після запиту банк повідомляє виконавцю про автоматичне блокування коштів боржника;

3) виконавець по АСВП пише постанову про арешт всіх рахунків у всіх банках, де є боржник;

4) банки блокують кошти та повідомляють виконавцю;

5) виконавець надсилає в банки платіжні вимоги на примусове списання коштів;

6) банки примусово перераховують гроші з рахунків боржника на рахунки виконавчої служби, а ті вже перераховують їх на рахунки стягувача боргу.

Як це працює?

Для роз'яснень по автоматичному списанню боргів ми звернулися до приватного виконавця. Він зазначив, що частина правди в цій заяві є. Однак, все не так страшно, як здається. Вираховувати борги будуть не банки, а приватні та державні виконавці.

"В цілому нічого нового, просто виконавець тепер замість жонглювання папірцями робить це через АСВП - через електронний запит з накладенням свого електронного підпису. Аналогічним чином тепер накладаються арешти на транспорт, нерухомість, рахунки боржника", - розповів "Телеграфу" на умовах анонімності приватний виконавець.

Як уникнути неприємних списань?

Дуже важливо не тільки виплатити борг по якому-небудь штрафу, а ще й простежити чи дійшов він до кінцевого одержувача.

"Як уникнути - питання риторичне. Не встрявати в борги, стежити за своїми штрафами й т.д. Зокрема про штрафи: якщо такі оплачені - важливо простежити, щоб відділ/сектор адмінпрактики побачив проплати й закрив заборгованість, а не просто переклав постанову на примусове виконання. Дуже багато таких ситуацій виникає. у решті випадків виконавча служба відпрацьовує рішення суду", - розповіло джерело у виконавчій службі.

Експерт з "Клочков та партнери", адвокат Людмила Торута впевнена, що тепер частина населення буде зберігати свої гроші в готівковому вигляді.

"Постанова НБУ від 12 лютого 2021 № 18 "Про внесення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці" стала вагомим документом для стягувачів по боргах і стимулом для боржників зберігати кошти не на карткових або депозитних рахунках в банках України, а в готівковій формі", - зазначає Торута.

Що кажуть юристи?

За словами адвоката, раніше банки не давали інформацію про боржників виконавчій службі. Тому до постанови НБУ, про який йшлося вище, банки зберігали таємницю рахунків клієнтів й рухів по них.

Людмила Торута зійшлася на думці з нашим джерелом у виконавчій службі та зазначила, що далеко не всі банки сьогодні надають виконавцям дані про стани рахунків громадян. Вона також закликала людей платити вчасно за рахунками й дала пораду боржникам.

"На сьогодні виконавцям вдається отримати такі відомості тільки від декількох банків. Тому поки така можливість у виконавців є лише на папері. А боржникам раджу погашати заборгованість вчасно, і в разі наявності заборгованостей контролювати онлайн-сервіси, на яких можна перевірити наявність штрафів, заборгованості по аліментах, наявність судової справи тощо. І все ж, якщо у вас борги, то зберігати гроші краще в готівці, а не на рахунках в банках", - резюмувала Людмила Торута.