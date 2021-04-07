Річна ціна на газ: скільки буде коштувати блакитне паливо для населення та хто впливатиме на тариф

Українці відтепер платитимуть за газ за фіксованою річною ціною. На засіданні 7 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) встановила фіксований тариф для населення.

З 1 травня на річний контракт всі споживачі перейдуть автоматично - непотрібно буде переоформлювати жодних документів.

НКРЕКП поставила умову для всіх газопостачальних компаній до 25 квітня оприлюднити ціни на газ для споживачів на своїх інформаційних ресурсах. Ціни будуть діяти з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Їх можна знижувати, але не можна збільшувати.

Чи можна змінити тариф на місячний?

Так, громадяни зможуть перейти на місячний тариф. Для цього потрібно буде написати заяву. НКРЕКП ввів дозвіл для газопостачальних компаній самостійно ухвалювати рішення про повернення з місячного тарифу зворотно на річний. Теж саме стосується зміни постачальника - того, хто його змінив попередній постачальник може не взяти знову.

"Телеграф" звернувся до Вікторії Ткачук - експерта аналітичного центру DiXi Group, який досліджує сферу енергетики України з проханням пояснити нові права постачальників газу, а також роз'яснити, звідки буде з’являтися вартість блакитного пального та що може стримати зростання цін.

"Автоматичне переведення споживачів на "річний тариф" із тим, що у разі зміни постачальника людині можуть відмовити в поверненні до такого постачальника і тарифу, стримує ініціативу до зміни постачальника. Це може уповільнити розвиток роздрібного ринку газу і появу нових сильних компаній-постачальниць", - каже Вікторія Ткачук.

Як буде формуватись ціна та чим стримуватись?

"Скоріше за все, саме факт доступу до ресурсу власного видобутку ("Укргазвидобування") і, відповідно, пропозиція самого "Нафтогазу" та газзбутів групи РГК, стримуватиме такий стрибок цін", - продовжує Вікторія Ткачук.

Вона додала, що закупівельна ціна газу не розголошується. Отже, така таємниця стримує розвиток газового ринку та розвиток на ньому маленьких газопостачальників.

"Варто звернути увагу, що ціна закупівлі газу групою РГК ("ЙЕ Енергія") у "Нафтогазу" не розголошуються, так само як будь-які свідчення "рівних можливостей для всіх газопостачальних компаній, аби вони могли створити власний річний тарифний план. Таким чином, значний вплив на ринок буде мати політика "Нафтогазу", який наразі визначає, за якою ціною і кому продавати газ "Укргазвидобування" - попри наміри уряду запровадити більш прозору систему реалізації цього газу через біржу (gas release program). Робота ринку в нових умовах має стати предметом уваги відповідних регуляторів (НКРЕКП та АМКУ)", - додає експерт DiXi Group.

Скільки буде коштувати газ?

Відзначимо, що ціну на газ 1 травня так досі ніхто й не назвав і навіть не анонсував. Можна тільки здогадуватись, але певні прогнози є.

"Постачальники газу для населення відтепер мають обов’язково пропонувати газ із ціною, зафіксованою на рік (1 травня – 30 квітня), поряд з іншими пропозиціями. Можна припустити, що базові "річні тарифи" більшості постачальників залежатимуть від умов, на яких ті домовляться про постачання з "Нафтогазом", іншими видобувними компаніями чи за кордоном, і ймовірно будуть вищими за 6,99 грн/м3”, - каже Вікторія Ткачук.