Субсидій для всіх не вистачить. Чому в бюджеті немає грошей та що робити простим українцям

В бюджеті на 2021 рік може не вистачити грошей, виділених на субсидії. Це означає, що певні категорії громадян можуть не отримати їх взагалі, або ж отримати у зменшеному обсязі. В чому причина такої ситуації - розбирався "Телеграф".

Скільки грошей нараховано на субсидії у 2021 році?

У 2021 році Кабмін нарахував 36,6 мільярда гривень на субсидії по країні, що на чверть менше, ніж було минулого року (у 2020 році заклали 48 мільярдів гривень). Дехто пов’язує таке зменшення з підвищенням мінімальної зарплатні - з 6 тисяч гривень до 6,5 тисяч.

Парадоксально, але при такому зростанні "мінімалки" кількість бідних в країні може тільки збільшуватись. Причини прості та лежать на поверхні: ковідний карантин, який привів до економічної кризи. За прогнозами ЮНІСЕФ українців за порогом бідності мало опинитись 43,6%. При поганому сценарії - 50,8%.

Скільки у нас бідного населення?

За словами віцеспікера Верховної Ради Олени Кондратюк, Україна наблизилася до 50% порогу.

"За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності перебуває близько 19 млн українців. Тому Верховна Рада повинна поставити перед урядом завдання терміново затвердити стратегію і комплекс заходів щодо боротьби з бідністю в Україні до 2030 року", – казала вона на засіданні погоджувальної ради у лютому.

Директор Інституту демографії ім. М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова в нещодавньому інтерв’ю агентству Ліга розповідала, що більше половини українців вже живе за межею бідності.

"За даними першого півріччя 2020 року (це останні дані Держстату про доходи та споживання, за якими ми ведемо моніторинг), рівень бідності становить 51%. Наразі, ймовірно, вище", - казала вона.

Навіть враховуючи те, що ми досі не знаємо, скільки насправді в Україні мешкає населення - чи 38, чи 44 мільйони людей, такі показники доходів громадян лякають. Паралельне зменшення витрат на субсидії може серйозно нашкодити соціально незахищеним верствам населення.

Що робити простим громадянам?

Важко повірити, але в такій непростій ситуації є і позитивний момент. Як писав "Телеграф", в Україні спростили процедуру зміни постачальника газу, що дозволить кожному жителю нашої країни суттєво зекономити. Держава ж теж залишається у виграші, оскільки перехід вразливих категорій громадян на вигідніші ціни дозволить скоротити кількість тих, хто отримає субсидію, або ж просто зменшити суму допомоги.

Також не варто забувати, що оформити заявку на отримання субсидії тепер можна онлайн. Це сильно економить час та дозволяє державі прискорити бюрократичні процедури.

Що може зробити уряд?

Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА Тетяна Бойко, яка нещодавно говорила про ймовірну кризу з субсидіями, впевнена, що гроші знайдуться, але є певні умови, які зараз можна тільки передбачити.

"Я думаю, що депутати при перегляді бюджету додадуть ще грошей. Але є багато невідомих. Розв’язку ми побачимо протягом наступних одного-двох тижнів: що буде з ціною на електрику з квітня і що буде з ринком газу. Думаю, що ціна електрики залишиться на рівні 1,68 грн/кВт. По газу - поки не можу зробити ніяких прогнозів, бачу лише спорадичні рухи уряду і регулятора з невідомими цілями. Якщо будуть відомі параметри за цінами, Мінсоцполітики зможе розрахувати потребу в коштах. Думаю, в червні-липні бюджет буде переглянуто", - каже експерт.

Але все одно уряд може продовжити штучно стримувати ціни на газ чи електрику. Однак, і тут є певний ризик. Свідоме заниження цін може призвести до катастрофи з обслуговуванням мереж. Стимулювати персонал в плані зарплати та вдосконалювати ті ж самі мережі буде просто нічим.

У випадку, якщо регулювання цін відпустять, то в бюджеті доведеться додавати гроші на субсидії - вразливий споживач може не впоратись з витратами, які від нього вимагатиме постачальник. Хоча, тепер у субсидіантів завжди є шанс перейти до іншого.