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Четвер, 18.03.2021
Субсидій для всіх не вистачить. Чому в бюджеті немає грошей та що робити простим українцям
Субсидій для всіх не вистачить. Чому в бюджеті немає грошей та що робити простим українцям
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Субсидій для всіх не вистачить. Чому в бюджеті немає грошей та що робити простим українцям

Субсидій для всіх не вистачить. Чому в бюджеті немає грошей та що робити простим українцям
13:41 Ср, 17 Березень 2021 Телеграф

В бюджеті на 2021 рік може не вистачити грошей, виділених на субсидії. Це означає, що певні категорії громадян можуть не отримати їх взагалі, або ж отримати у зменшеному обсязі. В чому причина такої ситуації - розбирався "Телеграф".

Скільки грошей нараховано на субсидії у 2021 році?

У 2021 році Кабмін нарахував 36,6 мільярда гривень на субсидії по країні, що на чверть менше, ніж було минулого року (у 2020 році заклали 48 мільярдів гривень). Дехто пов’язує таке зменшення з підвищенням мінімальної зарплатні - з 6 тисяч гривень до 6,5 тисяч. 

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Парадоксально, але при такому зростанні "мінімалки" кількість бідних в країні може тільки збільшуватись. Причини прості та лежать на поверхні: ковідний карантин, який привів до економічної кризи. За прогнозами ЮНІСЕФ українців за порогом бідності мало опинитись 43,6%. При поганому сценарії - 50,8%. 

Скільки у нас бідного населення?

За словами віцеспікера Верховної Ради Олени Кондратюк, Україна наблизилася до 50% порогу. 

"За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності перебуває близько 19 млн українців. Тому Верховна Рада повинна поставити перед урядом завдання терміново затвердити стратегію і комплекс заходів щодо боротьби з бідністю в Україні до 2030 року", – казала вона на засіданні погоджувальної ради у лютому. 

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"За даними першого півріччя 2020 року (це останні дані Держстату про доходи та споживання, за якими ми ведемо моніторинг), рівень бідності становить 51%. Наразі, ймовірно, вище", - казала вона. 

Навіть враховуючи те, що ми досі не знаємо, скільки насправді в Україні мешкає населення - чи 38, чи 44 мільйони людей, такі показники доходів громадян лякають. Паралельне зменшення витрат на субсидії може серйозно нашкодити соціально незахищеним верствам населення. 

Що робити простим громадянам?

Важко повірити, але в такій непростій ситуації є і позитивний момент. Як писав "Телеграф", в Україні спростили процедуру зміни постачальника газу, що дозволить кожному жителю нашої країни суттєво зекономити. Держава ж теж залишається у виграші, оскільки перехід вразливих категорій громадян на вигідніші ціни дозволить скоротити кількість тих, хто отримає субсидію, або ж просто зменшити суму допомоги.

Також не варто забувати, що оформити заявку на отримання субсидії тепер можна онлайн. Це сильно економить час та дозволяє державі прискорити бюрократичні процедури. 

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Що може зробити уряд? 

Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА Тетяна Бойко, яка нещодавно говорила про ймовірну кризу з субсидіями, впевнена, що гроші знайдуться, але є певні умови, які зараз можна тільки передбачити. 

"Я думаю, що депутати при перегляді бюджету додадуть ще грошей. Але є багато невідомих. Розв’язку ми побачимо протягом наступних одного-двох тижнів: що буде з ціною на електрику з квітня і що буде з ринком газу. Думаю, що ціна електрики залишиться на рівні 1,68 грн/кВт. По газу - поки не можу зробити ніяких прогнозів, бачу лише спорадичні рухи уряду і регулятора з невідомими цілями. Якщо будуть відомі параметри за цінами, Мінсоцполітики зможе розрахувати потребу в коштах. Думаю, в червні-липні бюджет буде переглянуто", - каже експерт. 

Але все одно уряд може продовжити штучно стримувати ціни на газ чи електрику. Однак, і тут є певний ризик. Свідоме заниження цін може призвести до катастрофи з обслуговуванням мереж. Стимулювати персонал в плані зарплати та вдосконалювати ті ж самі мережі буде просто нічим.

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У випадку, якщо регулювання цін відпустять, то в бюджеті доведеться додавати гроші на субсидії - вразливий споживач може не впоратись з витратами, які від нього вимагатиме постачальник. Хоча, тепер у субсидіантів завжди є шанс перейти до іншого.

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Тарифи, Україна, Субсидії, бюджет-2021.
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