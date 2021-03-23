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В Україні стрімко ростуть ціни на продукти: що буде далі? (інфографіка)

В Україні стрімко ростуть ціни на продукти: що буде далі? (інфографіка)
07:19 Сьогодні Телеграф

В Україні продовжують стрімко зростати ціни на продукти. Частку підвищень пов’язують з часом року та називають виправданою. Наприклад, прем’єр-міністр Денис Шмигаль каже, що "по деяких групах товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний фактор".

Дійсно, овочі сильно виросли в ціні й можуть ще здорожчати. З початку року їх ціна вже стала вище на 25%. Вже росте вартість хлібу, яєць, м’яса, борошна. Такий стрибок пов’язаний з тим, що в Україні та світі минулого року бив низький врожай. Сирі продукти здорожчали на 9,7%. 

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Ми підготували інфографіку з потенційними подорожчаннями за основними категоріями продуктів. 

Максимальне вірогідне подорожчання цін на продукти

За інформацією Державної служби статистики кожен рік вартість продуктів харчування зростає приблизно до 10%. Наприклад, продуктовий кошик з 2017 по 2021 виріс на 30% - з 3958 до 5614 грн. 

Вартість споживчого кошика в Україні у 2017 та 2021 роках

Будемо збирати на продукти?

У травні почнеться новий врожай овочів, фруктів та ягід. Отже, з приходом тепла ціни на сезонні товари можуть піти вниз. Принаймні так вважають економісти. А поки уряд обіцяє стримати ріст вартості продуктів. 

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Своєю чергою мережа супермаркетів АТБ вже заявила, що до травня не буде підвищувати ціни. Міністерство економіки буде підписувати з ними меморандум про збереження нинішнього рівня цін на соціально значущі продукти. Цей документ має торкнутися й решти ритейлерів. Але поки тільки АТБ підтвердила свій намір залишити ціни на продукти на належному рівні:

"Компанія АТБ-маркет спільно з Мінекономіки та іншими профільними відомствами плідно працює над стабілізацією ситуації з ціноутворенням і мінімізацією зростання цін на певні групи товарів і продукти харчування. Компанія також активно веде переговори з усіма постачальниками товарів, щоб максимально знизити заявлені ними розміри підвищення ціни на свій товар", - говориться в заяві.

заява АТБ

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Супермаркет, Продукті, Ринок, АТБ, Україна.
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