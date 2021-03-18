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Четвер, 18.03.2021
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У Києві чоловіка жорстоко побили ногами в "Сільпо" через зауваження жінці без маски: подробиці історії

У Києві чоловіка жорстоко побили ногами в "Сільпо" через зауваження жінці без маски: подробиці історії
18:57 Сьогодні Телеграф

В київському супермаркеті чоловіка побили через те, що він зробив зауваження жінці, яка була без маски. Били сильно, ногами, бив її чоловік. Історія про це з’явилася спочатку на Facebook в друга постраждалого. 

Чому стався напад

“Пішов мій друг у київський супермаркет. Зробив жінці зауваження. Не за французьку вимову, як у книгах Льва Толстого. А за те, що вона ходила без маски по супермаркету. Друга за його зауваження - відп*ли. Прямісінько біля кас. Під камерами. Перед охороною. Ногами. Били довго”, - пише друг побитого.

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Після інциденту викликали лікарів, яких довелося довго чекати. Більш того, на побиту людину залишили заяву в поліції. 

“Швидка приїхала через 3 години. На мого друга накатали заяву - щось дуже важко було його пиз*ти”, - додає він.

Після публікацій друга та самого постраждалого в соціальних мережах на них накинулись коментатори з ненавистю та звинуватили чоловіка в самому інциденті. 

“Після всього цього друга ще й атакують в інтернеті. "Так просто людей ногами не пиз*ть", "Антимасочна секта", "Нє надо біло делать замечаній". Планета зривається від карантинів і локдаунів. Знайомі / родичі помирають десятками. Людина все-одно вирішила ходити без маски. (Це я розумію - люди різні.). Ці різні люди образилися і вирішили побити мого друга.

(Логічно, я ніколи не мав ілюзії, ніби я живу в Японії.). Але потім ці люди гуртуються та атакують мого (вже відпиж*го) друга в інтернеті. От тут у мене відходить контакт. Я не розумію. ЧОМУ? Чому ці люди такі безтактовні. Такі тупі. Такі жорстокі. І чому їх, бляха, настільки багато??”, - резюмує друг постраждалого. 

Що каже постраждалий?

Телеграф” знайшов “обвинуваченого” в претензії до жінки та випитав подробиці. Обидва друга попросили нас не публікувати їх імена та адреси з Facebook, бо ґвалт ненависті йде досі. 

Постраждалий розповів, що тепер вони чекають на відео з нападом. Та розкрив деякі деталі інциденту. 

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"Маску я не просив надягати, я не поїхав розумом, я звернувся до неї, коли вона наблизилась до мене, менш ніж 50 см. Я відгородився пластиковою корзинкою Сільпо. На що вона мені сказала “мне туда нада», а я відповів “ну здорово, тогда или оденьте маску или дайте я пройду” у відповідь я почув “мужу моему расскажешь”, через п’ять хвилин на мене здійснили напад зі спини та волали, що “ты только женщин оскорблять можешь, тварь”, - розповів “Телеграфу” побитий.

У поліції заяву від нього прийняли, але з іронією та прокоментували інцидент гордовито. А потім взагалі зникли. 

“Заяви прийняли зі словами “побили несчастных”. Потім припинили відповідати на наші дзвінки, а коли я вже підключив адвокатів, то одразу зарухались”, - додав потерпілий.  

Наостанок він сказав, що стільки негативу на нього ще ніколи не падало. 

“Стільки погроз та лайна ми не чули за все життя”, - закінчив побитий. 

Замість висновку

Ми, як журналісти, не маємо робити висновки. Наше завдання описувати та спостерігати. Так от, кожен день ми бачимо статистику хворих на COVID-19. Вона постійно росте. Київ, наприклад, вже в “червоній зоні”. Чому так, висновки най роблять читачі, але можна здогадатись, що деякі причини такого збільшення інфікованих на поверхні. 

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Все по темі:

Супермаркет, Карантин, Київ, Коронавірус, Побиття.
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