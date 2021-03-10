Українець створив калькулятор щеплень від COVID-19: як дізнатися свою чергу на вакцинацію

Багато українців вже почали записуватися в чергу на вакцинацію. Поки вона доступна не для всіх категорій населення. Але тепер в кожного громадянина з’явилася можливість порахувати, коли він зможе щепитися від коронавірусу.

Звідки взявся такий пристрій, хто його створив та як він виглядає?

Оскільки в Україні офіційно проживає майже 45 мільйонів людей, не всі можуть одразу зробити вакцинацію. Для українців створили калькулятор, який допомагає порахувати коли кожному з нас найімовірніше запропонують щепитися. Також цей онлайн-інструмент демонструє, хто знаходиться ближче у черзі на щеплення.

"Ми створили цей калькулятор, щоб надати відповіді на обидва ці найважливіші питання. Калькулятор черги вакцин для України порахує для вас, яка кількість людей випередили вас у черзі, щоб отримати вакцину проти COVID в Україні. Він також передбачає, як довго вам доведеться чекати, щоб отримати свою дозу", - розповіли творці інструмента журналісту "Телеграфа".

Зробили цей лічильник математик Мачек Ковальський з Польської Академії Наук та українець-фрілансер Валентин Туков. Калькулятор розміщено на цифровій платформі Omni.

"Це платформа на якій фахівці у різних галузях можуть створювати свої калькулятори. Головна умова, щоб це все було на науковому підґрунті", - розповів Валентин Туков.

Калькулятор обидва творці робили на основі відкритих баз даних по ситуації з демографією, вакцинацією та коронавірусом в Україні.

Мачек Ковальський та Валентин Туков написали детальну інструкцію.

Як користуватися калькулятором черги вакцинації в Україні?

Виконайте ці кроки, щоб розрахувати своє ймовірне місце в черзі на вакцинацію проти COVID. Перший розділ - це все про вас. Він знаходиться зліва й вам потрібно буде:

1. Ввести вік у роках. Як правило, чим старше ви, тим швидше вас покличуть на вакцинацію.

2. Відмітити, чи мешкаєте ви або працюєте в лікувальному закладі. Якщо всі, хто перебуває в лікувальному закладі, вакциновані, то це дозволить родичам відвідувати заклад з меншим ризиком для мешканців.

3. Вказати чи вагітні ви? Якщо відповідь позитивна, то проконсультуватися зі своїм лікарем. Рекомендувати використання вакцин COVID-19 під час вагітності без рекомендації лікаря буде неможливо.

4. Відмітити чи ви медичний або соціальний працівник - медсестра, лікар тощо. Може військовослужбовець? Ці групи, ймовірно, сильно піддаються впливу вірусу і потребують захисту.

5. Відмітити чи є ви працівником Державної служби України з надзвичайних ситуацій? Ці працівники вважаються критично важливими для боротьби з пандемією.

6. Відмітити чи знаходитесь ви або працюєте у закладі обмеження волі?

7. Відмітити чи є у вас одне із зазначених в анкеті захворювань?

Далі ви побачите оцінку мінімальної та максимальної кількості людей, які можуть бути вакциновані перед вами. Ми також вказуємо, скільки часу може пройти, перш ніж ви отримаєте обидві дози вакцини та будете повністю захищені, виходячи із рівня вакцинації. За замовчуванням ми вказуємо ці показники на рівні 300 тисяч вакцинацій на тиждень (дані Кабміну - Авт.) і коефіцієнт охоплення, за замовчуванням 50%. Не всі, хто має отримати вакцину, пройдуть вакцинацію. Якщо ви хочете змінити ці значення, то можете це зробити в розділі Параметри процесу вакцинації.

Творці калькулятору не ставили за мету зробити цей проєкт комерційним. Ними керувало бажання допомогти людям.

"Для мене і Мачика це волонтерський проєкт. Омні існує на гранти та те, що може отримати від реклами", - розповів Валентин Туков.

Дізнатися про свою чергу за допомогою калькулятора можна за посиланням.