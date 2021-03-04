Після вакцинації Зеленського українці стали більше довіряти індійській вакцині. Опитування "Телеграфа"

В Україні вже майже як тиждень стартувала кампанія з вакцинації населення від коронавірусу COVID-19, проте українці в перші дні не особливо прагнули зробити щеплення індійською вакциною Oxford/AstraZeneca "Covishield", або записатися на щеплення.

Разом з тим, ситуація дещо змінилася після того, як 2 березня президент України Володимир Зеленський зробив щеплення від коронавірусу, як він написав, "тією самою вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії".

Зокрема, проведені "Телеграфом" опитування серед читачів хоч і не є репрезентативними з огляду на невелику вибірку і відсутність чітких критеріїв участі в голосуванні, все ж свідчать про тенденцію до зниження числа категоричних противників вакцинації.

Так, в опитуванні про ставлення до вакцинації від коронавірусу в цілому і індійської вакцини зокрема, початому в день старту вакцинації 24 лютого, про категоричну відмову від вакцинації заявили майже половина респондентів (49% на момент написання матеріалу).

При цьому в розпочатому 2 березня опитуванні щодо ставлення до вакцинації в Україні після того, як індійською вакциною прищепився Зеленський, кількість тих, хто категорично відмовляється вакцинуватися, знизилася на 10% - до 39% (на момент написання матеріалу).

Про подібну тенденцію свідчать і останні опубліковані дані Міністерства охорони здоров'я, згідно з якими в Україні від початку кампанії з щеплення і по 2 березня включно було щеплено 6 888 чоловік, з яких майже третина - 1 983 - були зроблені якраз в останній звітний день.

При цьому якщо українці спочатку не дуже охоче записувалися на вакцинацію (на 1 березня в лист очікування вакцинації всього записалися 38 242 особи), то вже за 2 березня в Міністерстві охорони здоров'я відзвітували про 84 808 записи на вакцинацію (або на 46 566 більше, ніж днем раніше ).

Як повідомляв "Телеграф", у вівторок, 23 лютого в "Борисполі" приземлився літак з першою партією вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca виробництва індійської SII.

Для екстреного медичного застосування в Україні її схвалили 22 лютого.

Першим вакцинованим від коронавирусу в Україні став лікар-реаніматолог з Черкас Євген Горенко. Після щеплення Горенко розповів, чому вважає вакцинацію необхідною.