Скачать
Четвер, 04.03.2021
Іпотека 7%: як отримати, хто може взяти і чим ризикують прості українці (інфографіка)
Іпотека 7%: як отримати, хто може взяти і чим ризикують прості українці (інфографіка)
Україна все більше віддаляється від Росії, хоча там до остаточного розриву не готові (інфографіка)
Україна все більше віддаляється від Росії, хоча там до остаточного розриву не готові (інфографіка)
Білл Гейтс розповів, чи можливо контролювати глобальне потепління
Білл Гейтс розповів, чи можливо контролювати глобальне потепління
Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"
Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"

Після вакцинації Зеленського українці стали більше довіряти індійській вакцині. Опитування "Телеграфа"

Після вакцинації Зеленського українці стали більше довіряти індійській вакцині. Опитування "Телеграфа"
06:27 Сьогодні Телеграф

В Україні вже майже як тиждень стартувала кампанія з вакцинації населення від коронавірусу COVID-19, проте українці в перші дні не особливо прагнули зробити щеплення індійською вакциною Oxford/AstraZeneca "Covishield", або записатися на щеплення.

Разом з тим, ситуація дещо змінилася після того, як 2 березня президент України Володимир Зеленський зробив щеплення від коронавірусу, як він написав, "тією самою вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії".

Зокрема, проведені "Телеграфом" опитування серед читачів хоч і не є репрезентативними з огляду на невелику вибірку і відсутність чітких критеріїв участі в голосуванні, все ж свідчать про тенденцію до зниження числа категоричних противників вакцинації.

Так, в опитуванні про ставлення до вакцинації від коронавірусу в цілому і індійської вакцини зокрема, початому в день старту вакцинації 24 лютого, про категоричну відмову від вакцинації заявили майже половина респондентів (49% на момент написання матеріалу).

опитування_1

При цьому в розпочатому 2 березня опитуванні щодо ставлення до вакцинації в Україні після того, як індійською вакциною прищепився Зеленський, кількість тих, хто категорично відмовляється вакцинуватися, знизилася на 10% - до 39% (на момент написання матеріалу).

опитування_2

Про подібну тенденцію свідчать і останні опубліковані дані Міністерства охорони здоров'я, згідно з якими в Україні від початку кампанії з щеплення і по 2 березня включно було щеплено 6 888 чоловік, з яких майже третина - 1 983 - були зроблені якраз в останній звітний день.

При цьому якщо українці спочатку не дуже охоче записувалися на вакцинацію (на 1 березня в лист очікування вакцинації всього записалися 38 242 особи), то вже за 2 березня в Міністерстві охорони здоров'я відзвітували про 84 808 записи на вакцинацію (або на 46 566 більше, ніж днем раніше ).

 Мер Миколаєва перейшов на погрози, кажучи про відмови вакцинуватися від коронавірусу (відео)

Як повідомляв "Телеграф", у вівторок, 23 лютого в "Борисполі" приземлився літак з першою партією вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca виробництва індійської SII.

Для екстреного медичного застосування в Україні її схвалили 22 лютого.

Першим вакцинованим від коронавирусу в Україні став лікар-реаніматолог з Черкас Євген Горенко. Після щеплення Горенко розповів, чому вважає вакцинацію необхідною.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко
Перегляди: 47

Все по темі:

Вакцинация, Володимир Зеленський, Опитування, Вакцини, Коронавірус, Covid-19, Довира.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна все більше віддаляється від Росії, хоча там до остаточного розриву не готові (інфографіка)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Борщовий набір&quot;: скільки коштують продукти і як буде змінюватися вартість (Інфографіка)
"Борщовий набір": скільки коштують продукти і як буде змінюватися вартість (Інфографіка)
150 років від дня народження Лесі Українки: українцям покажуть 3D фігуру письменниці і поетеси на повний зріст (фото)
150 років від дня народження Лесі Українки: українцям покажуть 3D фігуру письменниці і поетеси на повний зріст (фото)
Білл Гейтс вважає озеленення планети перебільшенням та пропонує свою версію боротьби з вуглекислим газом
Білл Гейтс вважає озеленення планети перебільшенням та пропонує свою версію боротьби з вуглекислим газом
Батьківські суботи в 2021 році: дати
Батьківські суботи в 2021 році: дати
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся