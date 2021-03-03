Мэр Николаева перешел на угрозы, говоря об отказах вакцинироваться от коронавируса (видео)

3 марта мэр Николаева Александр Сенкевич пригрозил гражданам лечением за свой счет, если те откажутся вакцинироваться.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

По его словам, люди, проживающие в Николаеве, которые не захотят привиться от коронавируса, при заражении COVID-19 будут лечиться за свои деньги (около 5 -10 тысяч в сутки) и государство им никак не поможет.

Видеообращение Сенкевича:

Данное заявление не могло остаться без внимания соцсетей.

Люди высказывали свои опасения, касательно безопасности прививки от коронавируса.

Стоит напомнить, что 2 марта глава украинского государства Владимир Зеленский прошел вакцинацию от коронавируса.

Ранее, 1 марта от COVID-19 привился глава Минздрава Максим Степанов.