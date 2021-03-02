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Сделавшего прививку от коронавируса Ляшко уличили в нарушении приказа Степанова

Сделавшего прививку от коронавируса Ляшко уличили в нарушении приказа Степанова
23:05 Вт, 2 Март 2021 Телеграф Фото: Телеграм

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вслед за главой Минздрава Максимом Степановым и президентом Владимиром Зеленским получил первую дозу вакцины от COVID-19. 

Однако в Телеграм-канале Украина 24/7 указали, что тем самым Ляшко нарушил закон и воспользовался служебным положением. 

"Согласно официальному документу кроме Зеленского и главы МОЗ вакцинироваться вне очереди имеют право только спортсмены, деятели культуры, общественники и религиозные лидеры. Санитарный врач, как обычный чиновник, в эти категории не попадает. Стоит ли ждать в его адрес дисциплинарных санкций?", - сказано в сообщении. 

Речь идет об указе Минздрава №369 и, в частности, о пункте 3.

Тем не менее, сам Ляшко после вакцинации в эфире "Украина 24", заявил, что являясь публичным лицом, прошел вакцинацию, получив неиспользованную дозу. 

Он сказал, что в больнице в Кагарлыке (Киевская область), по расчетам оставалось две неиспользованные после завершения сеанса вакцинации дозы препарата. 

"Я обратился в Киевскую областную государственную администрацию, в департамент здравоохранения, потому что я житель города Бровары, и попросил их (я являюсь публичным лицом, я обещал публично вакцинироваться) - сказал: если у вас будет оставаться в заведении здравоохранения, пожалуйста, сообщите мне, я готов приехать в любую точку Киевской области сделать эту прививку", - сказал Ляшко. 

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Как сообщалось ранее, Зеленский вслед за Степановым сделал прививку от коронавируса.

Пользователи соцсетей по-разному отнеслись как к самому известию о вакцинации Зеленского, так и к способу ее подачи

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Вакцинация, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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