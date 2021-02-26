"Несколько доз просто выбросили в мусор": врач взволновала рассказом о вакцинации на Буковине

Черновицкий врач Ольга Кобевко указала на неприятный момент с вакцинацией в области.
Об этом она написала в Фейсбук.
Кобевко привела официальные данные о статистике вакцинации и отметила, что в Черновицкой области от коронавируса были привиты 54 человека. При этом, по ее словам, в одном флаконе вакцины CoviShield имеется 10 доз средства.
"То есть, 6 доз вакцины было выброшено "в мусорку" (утилизировано), ведь после открытия флакон нельзя хранить более 6 часов", - написала она.
Врач подчеркнула, что уколы вакцины вместо этого можно было сделать руководству области, других медиков красной зоны или других желающих.
Своими соображениями на этот счет поделились и пользователи сети.
Сама Кобевко вакцину получила в пятницу, 26 февраля.
Как сообщалось ранее, вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Первым прививку от COVID-19 получил черкасский врач Евгений Горенко.