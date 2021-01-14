Позбавити трону корону - коли Україна отримає вакцину від COVID-19

Є бажання побути Капітаном Очевидністю та сказати, що зараз українське суспільство цікавить чи отримають люди вакцину проти коронавірусу. Також багатьох цікавить, хто буде постачальником цих ліків, якої вони будуть якості та чи вистачить на всіх на всіх. "Телеграф" розібрався з ситуацією станом на зараз та зібрав всі відомі факти. Пропонуємо вам відповіді на гарячі питання по щепленню проти COVID-19.

Хто відповідальний за постачальника

За інформацією власного джерела "Телеграфа", близького до Офісу Президента, буде один постачальник зі Сходу. З рештою перемовини не велися.

Джерело: МОЗ комунікує, що це буде китайська вакцина, з іншими вони не домовлялись. Російську вакцину МОЗ ще не просував, але думаю обов‘язково буде. Ні китайці, ні росіяни не закінчили випробування, в них немає даних що вакцина працює для всіх груп населення. Тобто у нас немає контрактів з вакцинами які вже довели ефективність. Це Moderna, Pfizer, Oxfrod-AstraZeneka.

В ДП "Медзакупівлі" забрали право закупати вакцини та купують їх напряму. Точніше через прокладку Богатирьової (АТ "Лекхім", яким за даними ГО "Пацієнти України" володіє Валерій Печаєв, соратник колишньої голови МОЗ часів Віктора Януковича Раїси Богатирьової - ред.).

Відповідальний за всю ситуацію - Віктор Ляшко.

В пресслужбі Міністерстві охорони здоров’я на питання "з ким можна поговорити про закупівлі вакцини проти коронавірусу" кореспонденту "Телеграфа" жартівливо відповіли, що "вони вакцину не продають". З міністром Максимом Степановим департамент не зв’язує та пропонує писати запит їм на пошту. Офіційно на нього вони можуть відповідати протягом 20 днів обґрунтувавши це пошуком необхідної інформації серед "величезного" поля даних.

Для чого створили "Медзакупівлі"

ДП "Медичні закупівлі України" було створено у 2018 році. Підприємство, зокрема з'явилося завдяки міжнародним рекомендаціям та взагалі у світі така практика доволі розповсюджена.

Ідея створення - розділити та забрати в МОЗ можливість впливати на тендерні процедури. Були ситуації, коли міністерство визначало, що треба закуповувати та в кого саме.

Наприклад, можна підписати технічну документацію таким чином, що вона буде підходити лише одній компанії. Це дуже легко зробити з обладнанням, це складніше зробити з ліками.

До цього закупівлі в медичний сектор робили міжнародники та брали за це великий відсоток. А державі таке не притаманно.

У державного підприємства є тендерний комітет. Вони все роблять через "Прозорро", мають антикорупційний моніторинг, самостійно проводять перемовини. Так було до моменту закупівлі вакцини.

Який препарат будуть закупати та до чого тут МОЗ

"Телеграф" звернувся до "Медзакупівель" по коментар, щоб розібратися в ситуації. Пресслужба Державного підприємства описала ситуацію на цей час.

Пресслужба ДП "Медзакупівлі України": Ніхто не знає, яку будуть закуповувати вакцину. Міністерство не знає. У 2020 році ми купили Sinovac (китайська вакцина проти коронавірусу - ред.). Інформацію по цих ліках ми отримали 10 грудня. Було достатньо пізно. До цього міністерство само вело перемовини.

Ми законтрактували ексклюзивного дистриб’ютора китайської вакцини проти коронавірусу в Україні "Лекхім". Sinovac підтвердив, що компанія є їх офіційним представником.

Ми вели перемовини та відправляли запити до тих компаній, які перебувають на ІІІ стадії випробувань. Все було публічно та прозоро.

21 грудня міністр особисто взяв під свій контроль кожен лист, який ми пишемо постачальникам, кожну довідку, кожен момент. Він контролював кожен наш крок. По суті це не є сильно виправданим, бо ми є незалежною агенцією, а закупівлі мають бути відмежовані від міністерства.

Ми за законом маємо отримати від міністерства дозвіл на вчинення проплати, якщо вона вище певного відсотка. Отже, ми надіслали на міністерство дві компанії на погодження. Міністр погодив тільки одну, хоча він не мав обирати, оскільки ми не давали їх на вибір. Далі ми уклали угоду та здійснили оплату 30 грудня.

Керівник ДП "Медзакупівлі України"Арсен Жумаділов написав, що це був безпрецедентний тиск і далі в такому тиску ми працювати не будемо. Здійснювати закупівлі незалежній агенції, коли кожне слово та дія контролюються, дуже важко.

До цього у всіх цих великих компаній Phizer, AstraZeneca тощо, які зараз на ІІІ фазі випробування вакцини проти коронавірусу, ми здійснювали інші великі закупівлі. Наприклад, ліки для онкохворих, гемофілії вони постачають. І до антиковідної вакцини нам з ними нічого не заважало працювати.

Які ще є варіанти отримання вакцини

В України є дві можливості отримати вакцину. Перша - це механізм COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access - компонент по вакцинах Ініціативи щодо прискорення доступу до засобів для боротьби з COVID-19 (ACT). Міжнародна ініціатива, до якої долучилося дві третини світу, об’єдналися вчені, щоб здолати пандемію. Завдяки їй Україна з кінця березня до кінця червня має безкоштовно отримати 8 мільйонів доз вакцини. Так каже міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Попри те, що невідомо, яка вакцина це буде та як її застосовувати, міністр сказав, що колоти її будуть два рази. Тож COVAX забезпечить вакциною тільки 4 мільйони українців.

Увесь процес з COVAX координує Центр громадського здоров’я МОЗ України та безпосередньо головний санлікар країни Віктор Ляшко.

Нещодавно він завірив, що потенційно ми можемо отримати 16 мільйонів доз, але це не точно. Про вже домовлені 8 мільйонів він каже, що це забезпечить коронавірусним антидотом 20% населення. При простому підрахунку ми розуміємо, що вакцинувати громадян будуть один раз, а не два, як казав Степанов. Кому вірити?

Дуже важливий момент! За статистикою ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я) для вироблення колективного імунітету проти коронавірусу в українців потрібно прищепити якнайменше 65% населення. За найоптимістичними підрахунками - це 25 мільйонів людей. Отже, постачань COVAX не вистачає.

Другий варіант - це закупівля за державні кошти. ДП "Медзакупівлі України" придбало 1,9 мільйона вакцин, якої вистачить на 950 тисяч людей, бо потрібно 2 уколи. Цього року в бюджет на придбання вакцини проти коронавірусу закладено 2,6 мільярда гривень. Можливо додатково надасть грошей Міжнародний валютний фонд, або ще хтось з іноземців.

Далі проста математика: ми вже маємо 1,9 мільйона вакцин. Припустимо, що по сценарію Ляшка ми отримаємо до кінця року ще 16 мільйонів вакцин і, навіть, однієї вистачить на одну людину. "Лекхім" встановив ціну китайського Sinovac для України у 504 грн за дозу без транспортування. Бюджетні 2,6 мільярда ми ділимо на 504 та отримуємо ще 5,158,730 вакцин. Далі підсумовуємо 950 тис+16 млн+5,15873 млн = 22 108 730 вакцин. Українців в країні зараз живе майже 42 мільйони.

Отже, ця кількість ліків покриє тільки 53% населення. І це ніяк не мінімальні 65%. І це ми ще мовчимо про антивакцинаторів, яких теж в країні багато.

Гуманітарна допомога, наприклад, від UNICEF, ICRC, MSF тощо - це дуже умовний варіант. Незрозуміло, чи взагалі вона буде.

Пресслужба ДП "Медзакупівлі України": Отже, з 2021 року з боку ДП не відбувається ніяких кроків рішеннях по закупівлі вакцини проти COVID-19. Але жодних розпоряджень по офіційному відстороненню нас від процесу ми не отримували. Також ми не отримували жодної інформації стосовно нашої участі.

А може є альтернатива

Ще один варіант постачання пропонує лідер "Опозиційного блоку" та кум Путіна Віктор Медведчук. Він посилається на непідтверджені “чисельні запити” щодо використання російської вакцини "Спутник V" в Україні. Харківська фармакологічна компанія Біолік навіть подала цей препарат до МОЗ на реєстрацію.

На даному етапі цей "антидот" не пройшов нормально три фази тестування. Перша та друга стадії зазнали критики з боку світових вчених, тому що ті засумнівалися в правдивості даних у цифровому вигляді. Випробування проводили на десятках людей. У той самий час світові компанії тестували сотні людей. Більш того, росіяни випробували вакцину на військовослужбовцях, у той самий час, коли група ризику - це літні люди.

Третю фазу тестування росіяни провалили, тому що хотіли раніше випустити препарат на ринок. Себто, під час фази ІІІ групам половині піддослідних колють ліки, а половині плацебо, а потім записують дані обох груп. Але, оскільки ліки вийшли на ринок раніше, то ті. хто тестувавсь і у кого тести не показали антитіл, пішли та вдруге вакцинувалися. Отже, кінцевий результат дії препарату сказати неможливо.

Ще не варто забувати, що є політичний підтекст, який розганяє кум Путіна по своїх каналах. Порядок денний простий та очевидний, як методички Кремля - РФ прийшла врятувати бідних українців, "молодших братів", яким решта цивілізованого світу морочить голову та не хоче вчасно постачати нові ліки проти коронавірусу. А в РФ є панацея, яка за їх власними даними "ефективна більш ніж на 95%". Тільки цього окрім них ніхто не перевіряв. До речі, кум Путіна, за його словами, зробив щеплення та задоволений, а от президент РФ ні. Він пояснює це тим, що він вже в іншій віковій групі, для якої такі ліки даремні. Але у Путіна з Медведчуком різниця в віці два роки.

"Спутник V" навряд пройде реєстрацію в Україні найближчим часом. По-перше, харківська Біолік досі не надала досьє на вакцину з детальним описанням всіх трьох фаз клінічних випробувань. По-друге, ІІІ стадія тестування провалена. По-третє, більшість експертів з ліків в Україні схиляються до думки, що вакцина не зможе конкурувати зі світовими виробниками. У світі вже 18 виробників на різних етапах розробки вакцини. Та і жоден державний регулятор з такою масою проблем не може пропустити російські ліки на український ринок, навіть "панацею від COVID-19".

Якщо в нас немає грошей, то як бути

Є ще одна альтернативна історія. Існує думка, що нам нема чого дати світу за вакцину, бо ми жебраки та похмурі, та щастя нам не дано, окрім місця розташування. Вихід є! Його знайшов прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Україна може запропонувати світу у якості логістичного виходу по масовій та вчасній доставці антиковідної вакцини найбільший та найпотужніший літак АН-225 "Мрія", злітна маса якого 640 тонн. За декілька рейсів він може забезпечити ліками з Америки, наприклад, всю Європу, або навпаки. В нього достатньо тільки напихати та під'єднати рефрижератори. що будуть тримати -70 за Цельсієм для вакцин, але кажуть, що це вже не проблема.

Є тільки одне питання - чи потрібна така "Мрія" світу та компаніям-виробникам антикоронавірусної вакцини?

Замість висновку

Після всього вищеозначеного є стійке відчуття, що вакцинуватися до кінця 2021 року ми не будемо. Нещодавно спеціалісти БО "100% Життя" зробили детальний звіт про доступ до антиковідних лік. Детально ознайомитись з ним можна тут.

Фахівець департаменту комунікацій благодійної організації Христина Рівера переписала у себе в блозі майже увесь документ доступною мовою. Її підсумки ми публікуємо замість епілогу й це точно не кінець і не гепі-енд.

Христина Рівера: Пишу для вас коротке зведення:

1. Закуплено 1,9 млн китайських вакцин. Вони непогані.

2. Але якщо ви думаєте, що у нас, як в Ізраїлі чи Великобританії насамперед прищеплять вашу літню маму чи бабусю - то ви помиляєтеся! Насамперед прищеплять вашого дільничного (не лікар), вашого сусіда СБУшника і весь апарат МВС незалежно від віку і стану здоров'я.

3. Навіть якщо після вакцинації всього силового апарату залишаться вакцини, до вашої бабусі черга не дійде - тому що в механізмі надання послуг на первинці такої послуги як безкоштовна вакцинація від COVID-19, не передбачена. А значить і на баланс лікарі взяти цю вакцину не можуть, і хто буде платити за її розвезення і зберігання, неясно. І поки ця правова колізія не вирішиться, як буде проходити вакцинацію, незрозуміло. Швидше за все, ніяк.

4. Навіть якщо ваша місцева влада (нумо пофантазуймо) або то ж ДП "Медичні закупівлі" вирішить закупити вакцину самостійно, то, якщо це не Пфайзер або Модерну, вона потрапить під дію митного законодавства, і буде лежати на митному складі стільки скільки треба по процедурах, без урахування температурного режиму.