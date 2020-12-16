В Минздраве уточнили сроки начала вакцинации от коронавируса в Украине

Начать вакцинирование украинцев от коронавируса смогут уже в феврале 2021 года, после того как COVAX направит в Украину первые партии вакцин от COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Украина может получить первые партии вакцин против COVID-19 в первом полугодии 2021 в рамках глобальной инициативы COVAX. Подписаны все необходимые документы и утвержден заявку Украины", - заявил глава Минздрава.

Сейчас министерство ведет переговоры с основными производителями вакцин, которые сейчас проходят стадию сертификации.

"Минздрав ставит целью начать вакцинацию с февраля следующего года", - заявил он.

Напомним, что Минздрав уже разработал четкий план вакцинации по группам людей, вакцинацию которых планируют провести за счет государства. Из групп риска бесплатно от COVID-19 провакцинируют около 21 миллионов человек.