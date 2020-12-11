Вакцинация против COVID-19: в Минздраве рассказали, как это будет в Украине

В Украине собираются применять комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса. Таким образом вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп.
Об этом сообщил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин.
По его словам, для данной цели в Украине создадут около 400 мобильных групп.
Таким образом будут использованы два сценария:
То есть будет применен комбинированный подход
Стоит напомнить, что ранее в Украине упростили регистрацию вакцины от коронавируса.
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