Вакцинация против COVID-19: в Минздраве рассказали, как это будет в Украине

В Украине собираются применять комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса. Таким образом вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп.

Об этом сообщил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин.

По его словам, для данной цели в Украине создадут около 400 мобильных групп.

Таким образом будут использованы два сценария:

Первый - проведение вакцинации в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, в пунктах прививки, которые работают стационарно.

Второй - создать около 400 мобильных бригад, которые будут выезжать или к месту работы, или к месту обслуживания, в том числе в отдаленные районы.

То есть будет применен комбинированный подход

Стоит напомнить, что ранее в Украине упростили регистрацию вакцины от коронавируса.

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