Це не жарт: з 1 квітня в Україні - більше безплатних послуг, а тарифи не зросли (інфографіка)

З 1 квітня на українських споживачів послуг очікує низка змін. Попри очікування деякі з них достатньо позитивні. Так, в Україні побільшає безкоштовних медичних послуг, а тарифи на газ обійшлися без критичного зростання. Про які ще зміни важливо знати українцям - в огляді "Телеграфу".

Тарифи

Ціни на електрику попри очікування залишаються незмінними. Про це на черговому засідання Кабінету міністрів заявляв прем’єр Денис Шмигаль.

"Ціна на електроенергію залишається без змін, 1,68 грн/кВт. Енергоатом продовжить постачати електроенергію людям за пільговою ціною", - казав Шмигаль.

Крім того, 31 березня закінчується термін дії постанови Кабміну про стримування ціни на газ. Рівень, вище якого не можна було підіймати вартість блакитного палива, становив 6,99 грн/куб. м. Попри думки, що ціни почнуть катастрофічно зростати по закінченню опалювального сезону, на квітень вони піднялися не критично. Зараз Кабмін поставив умову перед постачальниками газу, мовляв: спочатку зрозуміти, яка буде ціна на паливо, а потім вже пропонувати її населенню.

Наразі є 14 підприємств, які трошки демпінгують блакитне паливо (див. інфографіку).

Так, у квітні 2021 року найдешевший тариф становить 6,70 грн/куб. м. Одна з компаній-постачальниць почала квітневий демпінг. Далі ціни зростають та три постачальники виставляють 6,75 грн/куб. м по Україні. Решта компаній, які вирішили зробити блакитне пальне дешевшим, ніж в опалювальний сезон, недалеко відійшли від позначки 6,99 грн/куб. м. Одна пропонує ціну в 6,85 грн/куб. м, три інших разом з "Нафтогазом" підіймають її на одну копійку. А ближче за все в інтервалі від 6,88 грн/куб. м до 6,98 грн/куб. м відзначилися 7 компаній.

Медичні послуги

З 1 квітня в Україні з’явиться нова Програма медичних гарантій-2021. Згідно з нею безплатних послуг стало більше.

Список безкоштовних ліків, які надаються в рамках програми "Доступні ліки" (реімбурсація - Авт.), поки не змінюється. З липня у ньому з’являться інсулін та препарати, що вживають при розладах психіки та епілепсії. Взагалі зникла безплатна діагностика та лікування онкохворих. Але! (див. інфографіку).

З квітня МОЗ має стартанути систему електронних рецептів. Зараз така система працює тільки для ліків, які надаються в межах реімбурсації. Як буде працювати загальна система електронних рецептів - ще не відомо.

На жаль з узагальненням "реагування на інфекційні захворювання та епідемії" зникла програма медичної допомоги мобільним бригадам, які борються з коронавірусом.

Наразі держава потурбувалася та виділила трохи грошей на безплатне лікування пацієнтів за їх податки. До таких послуг за Програмою медгарантій-2021 входять три пункти:

Крім того, в Україні почне літати швидка. Це не першоквітневий жарт. В країні починають працювати пункти Системи авіаційної безпеки МВС. Перші з’являться у Львівській області. До таких систем авіабезпеки увійдуть медики. Вони будуть літати на гелікоптерах та літаках разом з пілотами та рятувати громадян. На літальному засобі також можна буде доставити пацієнта у лікарню.