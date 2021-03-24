Медики під час пандемії масово їдуть за кордон: сумна статистика в цифрах

Україні зараз не вистачає майже 70 тисяч медиків різного фаху та спеціалізації. Про це свідчить дослідження Центру Разумкова.

Скільки не вистачає лікарів та окремо медичних працівників

“За даними МОЗ України, станом на 1 січня 2020 р., у країні не вистачало 33 707 лікарів та 35 тис. фахівців середнього медичного персоналу. За даними електронної системи охорони здоров’я НСЗУ, з квітня 2020 р. в Україні звільнилися понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки, при цьому нових лікарів у системі зареєструвалися лише понад тисячу”, - передає Центр Разумкова.

“Телеграф” також звернувся в МОЗ з запитом про кількість персоналу. Ми отримали звіт про стан медичних кадрів у 2021 році. Згідно з відповіддю міністерства, на території України без Криму та окупованої частини Донбасу, громадяни забезпечені 36 лікарями на кожні 10 тисяч населення. При тому, що необхідно 44 доктори. Дефіцит персоналу становить майже 20%. Штатні посади поєднують 85% лікарських кадрів.

Скільки медичних фахівців виїхало працювати за кордон

І поки під час пандемії лікарі масово звільняються з українських медзакладів, більшість їде працювати за кордон. Зокрема, лише в Польщі заяви на роботу подали вже 5 тисяч фахівців з України. Для стимулювання перетоку кадрів влада західних сусідів пішла на радикальні для себе кроки, щоб українські спеціалісти могли там працювати.

“До польської агенції з працевлаштування подали заявки близько 2 тисяч лікарів і 3 тисячі медичних сестер з України. Для залучення лікарів з України Польща пішла на безпрецедентні кроки. Сенат Польщі ухвалив т.зв. “ковідний акт”, відповідну поправку до закону по боротьбі з COVID-19, яким скасовується обов’язкова нострифікація (підтвердження) дипломів українських і білоруських лікарів”, - говориться у звіті Центра Разумкова.

Більш того, Польща вагомо підвищила зарплати саме тим українцям, які лікують хворих на коронавірус.

Далі гірше

В рамках медреформи та реорганізації медичної галузі частина посад була скорочена, а медзаклади закриті. І поки чиновники МОЗ закликають громадян іти працювати в медичні структури за мінімальну зарплату, лише за час карантину офіційно звільнили третину (29%) працівників сфер охорони здоров’я та надання соціальної допомоги. Ситуація продовжує погіршуватись, а захворюваність і смертність населення від COVID-19 лише зростає. Чи понесе відповідальність за медичну катастрофу хтось з керівництва держави - питання риторичне.