Зеленский почти год живет в Конча-Заспе: сколько за это платит государство и в какую сумму обошелся ремонт госдачи

Семья президента Владимира Зеленского почти год живет в Конча-Заспе под Киевом. Глава государства занимает Дом №29 или так называемую "дачу Ющенко», в которой бывший президент прожил в течение десяти лет и уехал только после Революции Достоинства.

Ранее "Телеграфу" стало известно, что содержание Дома отдыха "Конча-Заспа" (а это территория в 134 гектара, на которой расположены 4 пансионата и 71 государственный дом, в том числе Дом №29) обходится чуть больше чем 34 млн грн в год. При этом основная масса расходов покрывается за счет арендной платы.

Сейчас издание получило ответ непосредственно от руководства Дома отдыха "Конча-Заспа" по стоимости содержания госдачи, где проживает президент Владимир Зеленский.

Сколько государству обошлись ремонт и содержание Дома №29?

В прошлом году на Дом №29 было потрачено почти 3,5 миллиона гривен.

"На содержание дома №29 в 2020 году использовано средств 3 416 600 грн, из которых на ремонт - 1 601 200,6 гривен", - говорится в документе.

Напомним, советник председателя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Телеграфу" сообщил, что расходы на Дом №29 в этом году должны сократиться более чем на полмиллиона гривен.

"На содержание на территории Дома отдыха одного объекта - государственной дачи, где проживает президент, потрачено в 2020 году около 3 миллионов гривен. Ключевая статья расходов такая же, как и в целом в Доме отдыха, а именно: на заработную плату работников. В 2021 году предусмотрено сокращение расходов на этот объект: до 2,8 миллиона гривен", - уточняет Михаил Подоляк.

По каким тарифам оплачиваются коммунальные услуги?

С тарифами на свет, газ и воду понятно не до конца, потому что в письме не уточняется, является ли Дом №29 льготным и жилая ли он или, например, коммерческая недвижимость. Цены на коммунальные услуги в этих двух случаях различны.

"Стоимость коммунальных услуг определяется в соответствии с установленными предприятиями-поставщиками энергоресурсов тарифов на данные услуги", - отвечает руководство "Конча-Заспы".

Сколько обслуживающего персонала работает на Государственной дачи президента?

"Согласно штатному расписанию Дома отдыха "Конча-Заспа" на 2020 и 2021 годы предусмотрено семь штатных единиц для обслуживания, уборки и благоустройства территории дома №29", - говорится в ответе.

Стоит отметить, что после победы на выборах Владимир Зеленский рассматривал возможность передать государственные дачи "детям", однако вместо этого переехал туда сам. В Офисе президента говорят, что причиной стали вопросы безопасности.

С 24 мая, в Конча-Заспе и Пуща-Водице по требованию Зеленского начали аудит. В соцсетях это уже прозвали "зачисткой", поскольку власти решили проверить, кто и на каком основании арендует государственные дачи и комфортные номера в комплексах отдыха, которыми руководит ГУД. Как признаются сами жители, платят они за аренду практически копейки. Например, экс-генпрокурор Святослав Пискун платил за проживание в доме на 250 кв.м. всего 5 тыс. грн в месяц. По информации наших источников, выселять бывших чиновников будут по причинам нарушения договоров аренды: задолженность по "коммуналке", долги за аренду, незаконная перестройка зданий, самозахват территорий и т.д. Проверка будет продолжаться до 28 мая. Полный список пользователей госдачами можно посмотреть здесь.