Масштабне виселення з Конча-Заспи і Пущі-Водиці: повний список "віпів" (фото)

На даний момент в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, де президент Володимир Зеленський організував "зачистку", про що заявив на черговому засіданні РНБО, живуть близько двох сотень діючих та колишніх державних посадовців часів побіжного президента Віктора Януковича.

Список публікує Liga.net.

На 18 травня крім Леоніда Кучми, Олександра Мороза, Володимира Литвина, в списку тих, хто проживає в Конча-Заспі, фігурують перший заступник секретаря РНБО і колишній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко. Відомо, що його пов'язують з підготовкою "харківських угод" в період Януковича.

Крім того, в Конча-Заспі живе і екс-міністр ЖКГ Анатолій Близнюк, п'ятий секретар РНБО і 18-й міністр економіки Анатолій Кінах та інші (дивіться повний список нижче).

Також в розпорядженні журналістів опинився аналогічний список тих, хто живе в Пущі-Водиці. Перелік актуальний на 18 травня.

Цікаво, що в Пущі-Водиці живе і сам президент Володимир Зеленський. Він займає резиденцію площею 4000 квадратних метрів, де раніше жив колишній президент Віктор Ющенко.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що не всі топ-очильники знімають житло в Конча-Заспі за "смішні" гроші.