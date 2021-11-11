Укр

Гео Леросу, показавшему Зеленскому средний палец, вручают подозрение

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Гео Лерос оскорбляет Владимира Зеленского жестом. Новость обновлена 11 ноября 2021, 10:47
Гео Лерос оскорбляет Владимира Зеленского жестом.

Ситуацию нардеп связывает со своим "инакомыслием".

Народному депутату Гео Леросу вручают подозрение. На месте присутствуют представители Госбюро расследований и Государственной прокуратуры Украины. 

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook. 

Он также сообщил, что ждет адвоката и связал ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что тот превращается в Лукашенко.

Пост Лероса с оценкой ситуации
Пост Лероса с оценкой ситуации

Лерос также опубликовал фото вручения подозрения во дворе своего дома. 

Согласно информации "Страны" Госбюро расследований вызывает Лероса на допрос, а подозрение вручает госпрокуратура. Сам нардеп связывает это с недавним инцидентом в Верховной Раде. 

Вероятно, речь идет о том, что Лерос назвал Зеленского предателем и показал в его строну, а также в направлении главы Офиса президента Андрея Ермака неприличный жест — средний палец. Свой жест он также сопровождал пояснением.

В речи перед инцидентом он сказал, что не боится говорить правду и "натравливаемых" на него правоохранителей.

Ранее "Телеграф" писал, что Лерос продолжает подшучивать над президентом Украины через парламент, вынося на голосование саркастические запросы к нему. В них он упоминает офшоры Зеленского и его недвижимость в Италии

Теги:
#ГПУ #Подозрение #ГБР #Гео Лерос
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