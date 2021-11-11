Гео Леросу, показавшему Зеленскому средний палец, вручают подозрение
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Ситуацию нардеп связывает со своим "инакомыслием".
Народному депутату Гео Леросу вручают подозрение. На месте присутствуют представители Госбюро расследований и Государственной прокуратуры Украины.
Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что ждет адвоката и связал ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что тот превращается в Лукашенко.
Лерос также опубликовал фото вручения подозрения во дворе своего дома.
Согласно информации "Страны" Госбюро расследований вызывает Лероса на допрос, а подозрение вручает госпрокуратура. Сам нардеп связывает это с недавним инцидентом в Верховной Раде.
Вероятно, речь идет о том, что Лерос назвал Зеленского предателем и показал в его строну, а также в направлении главы Офиса президента Андрея Ермака неприличный жест — средний палец. Свой жест он также сопровождал пояснением.
В речи перед инцидентом он сказал, что не боится говорить правду и "натравливаемых" на него правоохранителей.
Ранее "Телеграф" писал, что Лерос продолжает подшучивать над президентом Украины через парламент, вынося на голосование саркастические запросы к нему. В них он упоминает офшоры Зеленского и его недвижимость в Италии.
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