Одного з нардепів хочуть усунути від засідань Ради - лаяв Єрмака та голову СБУ

Голосування може відбутися вже цього тижня

У Верховній Раді України вимагають усунути позафракційного депутата Гео Лероса від участі у роботі парламенту за "порушення депутатської етики" під час засідання 7 лютого, на якому було призначено нового голову СБУ.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на свої джерела у парламенті.

За її даними, нардепи написали звернення до регламентного комітету Верховної Ради із вимогою усунути позафракційного депутата Гео Лероса від п’яти засідань. Все через те, що народний обранець "допустив образливі висловлювання на адресу СБУ та глави Офісу президента України Андрія Єрмака".

А 21 лютого Регламентний комітет Ради своєю більшістю схвалив звернення депутатів. При цьому це ще не остаточне рішення. За усунення має проголосувати Рада.

"Ймовірно, питання винесуть на голосування вже цього тижня. І якщо воно пройде, то Лероса усунуть від участі у засіданні Ради за фактом до кінця війни, оскільки в умовах воєнного часу в засіданнях Ради не оголошують перерву. Або до кінця поточної сесії влітку (якщо військовий стан на той час не скасують)», — йдеться у повідомленні.

У матеріалі стверджується, що за рішення нібито проголосували депутати всіх без винятку фракцій, а "засідання відбудеться цього тижня".

Нагадаємо, що така поведінка вже була притаманна Гео Леросу. Так, наприклад, ще 2021 року депутат показав Зеленському середній палець. Пізніше ГБР вручила йому підозру, яку він пов’язав зі своїм "інакодумством".