Рада призначила нового голову СБУ: він уже дав обіцянку

"За" призначення проголосували загалом 324 депутати

Верховна Рада 7 лютого призначила нового голову Служби безпеки України. Ним став генерал Василь Малюк, який виконував обов’язки керівника відомства.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Головою СБУ призначено генерала Василя Малюка. Верховна Рада затвердила відповідне подання президента України", — написав нардеп.

Народний депутат Ярослав Залізняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що на голосуванні за призначення Малюка на посаду були присутні президент, керівник Офісу президента, прем’єр-міністр, секретар РНБО, генеральний прокурор.

"За" призначення проголосували загалом 324 депутати. За фракціями:

СН — 226;

ЄС — 0;

Батьківщина — 18;

Платформа "За життя та мир" — 19;

За майбутнє — 12;

Голос — 0;

Довіра — 15;

Відновлення України — 17;

Позафракційні — 17.

У своєму виступі Володимир Зеленський закликав нардепів проголосувати за призначення Малюка на цю посаду, наголосивши, що воно буде цілком виправданим, враховуючи досвід генерала.

"З огляду на такий результат та пройдену перевірку повномасштабною війною, вважаю його (В.Малюка) призначення цілком виправданим. Ми здійснюємо кадрові зміни у сфері безпеки, щоб посилити оборону", — сказав президент.

Василь Малюк своєю чергою обіцяв "очистити" спецслужбу від зрадників.

"Я військовий і все життя присвятив захисту країни. Буде очищення служби від зрадників. Особливий акцент – боротьба з колаборантами на всіх рівнях", — сказав Малюк.

Також Малюк відповів на запитання депутата Соломії Бобровської щодо московської церкви:

"СБУ виявляє ворожих агентів у рясі. 52 кримінальні провадження та 19 підозр, 6 вироків судів. Також є ті, кого ми змінили: одного ворожого агента в рясі поміняли на 28 наших воїнів".

Що відомо про нового голову СБУ

Малюк Василь Васильович народився 28 лютого 1983 року у м. Коростишів Житомирської області. Закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю "Правознавство".

З 2001 року розпочав військову службу в органах держбезпеки.

У січні 2020 року став першим заступником начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У березні 2020-го Малюк був призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

2022 року став першим заступником голови Служби безпеки України.

18 липня 2022 року призначений тимчасово виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

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