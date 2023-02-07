Не только Бойко. ТОП-10 неожиданных персон, имеющих звание Героев Украины

В список входит политик, поддержавший аннексию Крыма и голосовавший за диктаторские законы 16 января

Экс-глава пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко, довольно долго чудом удерживающий при себе звание Героя Украины, скорее всего его лишится.

Сегодня премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство подготовило законопроект, который позволит лишать наград подсанкционных деятелей.

Политик получил звание Героя в 2004 году от Леонида Кучмы, тогда он возглавлял "Нафтогаз" и договорился о газовых задолженностях перед Россией и Туркменистаном. Фамилия Бойко находится в одном списке с летчиком Karaya, рискуя жизнью, отвел подбитый дроном самолет от Винницы и писателем Василием Стусом, который был осужден за "антисоветскую деятельность" и умер в карцере.

Бойко – не единственный неочевидный Герой в этом списке. По данным Комитета избирателей Украины, среди Героев есть по меньшей мере три десятка коллаборантов и сторонников "русского мира".

"Телеграф" собрал ТОП-10 самых "ярких" фигур, имеющих звание Героя Украины, но их в этом сложно заподозрить:

Вячеслав Богуслаев

Президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в работе на страну-агрессора после вторжения 24 февраля и финансировании боевиков так называемой "ДНР", также является Героем.

Он награжден Орденом Государства в 2000 году за выдающиеся заслуги в развитии отечественного машиностроения.

В октябре 2022 г. СБУ задержала Богуслаева по подозрению в поставке деталей для российских штурмовых самолетов. Украинские авиадвигатели оптовыми партиями поставлялись в РФ — кафиры ставили их на ударные вертолеты МИ-8АМТШ-ВН "Сапсан", Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник".

Борис Дейч — "герой", агитировавший голосовать за РФ во время аннексии Крыма

Крымский политик Борис Дейч в 2013 году получил звание Героя за "выдающийся личный вклад в государственное строительство" из рук беглого президента Виктора Януковича.

Борис Дейч рядом с коллаборантом Сергеем Аксеновым

Дейч поддерживал антимайдан, голосовал за диктаторские законы 16 января, во время незаконного референдума в Крыму призвал объединяться с Россией.

В 2015 году даже собирали подписи под петицией о лишении Дейча звания Героя Украины, но тогда не удалось собрать достаточное количество голосов. В начале февраля прошлого года Дейч умер от осложнений из-за COVID-19.

Михаил Жар

Митрополит Лонгин (Михаил Жар) УПЦ МП, настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря был награжден в 2008 г. Виктором Ющенко "за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки".

После начала АТО Лонгин в 2014-м называл руководителей Украины "проклятыми" и "слугами сатаны", верующих наставлял не участвовать в защите страны.

Священник обзывает всех инакомыслящих "слугами сатаны", часто излагает манипуляционные проповеди в YouTube и даже имеет двойное гражданство, что запрещено законом Украины.

Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря

Борис Билаш — поэт "Новороссии"

Писатель Борис Билаш из Донецка, некоторое время являвшийся нардепом в Верховной Раде от "Партии Регионов", в 2012 году голосовал за скандальный Закон "Об основах государственной языковой политики". Поддержал сепаратистские настроения, публиковался в сборнике "Поэтов Новороссии".

Награжден в 2011 году.

Борис Билаш

Александр Баталин

Директора машиностроительного завода "Фиолент" в Крыму Александр Баталин в 2012 году был награжден за "выдающийся личный вклад в укрепление промышленного потенциала Украины".

Однако после аннексии сотрудничал с оккупационными властями и стал членом партии "Единая Россия". Завод начал производить датчики для российских танков Т-14. И за работу предприятия Баталин получил награду лично из рук президента Путина, награжденный медалями "За защиту Крыма" и орденом "За преданность долга".

В Украине объявлен в розыск.

Николай Багров — ректор, благодаривший путина

Ректор Таврического национального университета имени Вернадского, Герой Украины Николай Багров, ушедший из жизни в 2015 году, также поддержал аннексию Крыма.

Во время выступления на церемонии, Багров сказал: "Я был первым руководителем Верховной Рады Автономной Республики Крым, и уже тогда можно было видеть в Украине признаки нацизма. Сейчас это нередко перерастает в откровенный фашизм. Большое спасибо президенту Владимиру Путину, который помог, возвращение Крыма было проведено блестяще".

Валерий Казаков — так называемый чиновник в "ДНР"

Ректор Донецкого национального медицинского университета имени Горького Валерий Казаков получил награду в 2008 году.

После начала оккупации Донбасса сотрудничал с сепаратистами, стал главой Высшей аттестационной комиссии так называемого Министерства образования и науки ДНР, в 2017 году получил должность ректора медицинского университета имени Горького.

Владимир Литвин

Экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин получил награду в 2004-м за "выдающиеся личные заслуги перед Украиной в развитии государственного строительства".

Литвина критикуют за то, что он голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года, а также подписал в 2012 году скандальный закон "Колесниченко-Кивалова" об усилении позиции русского языка.

Надежда Савченко

В 2015 году Савченко получила орден "Золотая Звезда" от Петра Порошенко "За несгибаемость воли, гражданское мужество, жертвенное служение Украинскому народу".

Но впоследствии была обвинена в сговоре по поводу планирования насильственного свержения конституционного строя в Украине, появлялась в пропагандистских ток-шоу на телеканалах, связанных с Медведчуком.

Александр Однораленко — машинист из Макеевки

Машинист Александр Однораленко из Макеевки, работавший на государственной шахте "Холодная Балка", награжден "за выдающийся личный вклад в развитие отечественной угольной промышленности" в 2011 году. Шахтер остался на неподконтрольной территории и осенью 2018 даже баллотировался в так называемый парламент "ДНР" по списку "Донецкая Республика", главой которого был Денис Пушилин.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре на сайте президента появилась петиция с призывом лишить Юрия Бойко звания Героя. Автор обращения, лейтенант ВСУ Андрей Гайдай, указал, что наличие в списке Бойко нивелирует значимость награды, приравнивая защитников к тем, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла.

В декабре Владимир Зеленский поручил правительству обнаружить основания для лишения звания. Но Кабмин таких оснований не нашел, это выяснилось только 30 января.