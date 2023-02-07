Не лише Бойко. ТОП-10 неочікуваних персон, які мають звання Героїв України

До списку входить політик, який підтримав анексію Криму і голосував за диктаторські закони 16 січня

Ексглава проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко, який досить тривалий час дивом утримує при собі звання Героя України, швидше за все його позбудеться.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд підготував законопроєкт, який дозволить позбавляти нагород підсанкційних діячів.

Політик отримав звання Героя у 2004-му від Леоніда Кучми, тоді він очолював "Нафтогаз" і домовився про газові заборгованості перед росією та Туркменістаном. Прізвище Бойка знаходиться в одному списку з льотчиком Karaya, який ризикуючи життям, відвів підбитий дроном літак від Вінниці та письменником Василем Стусом, який був засуджений за "антирадянську діяльність" та помер у карцері.

Бойко — не єдиний неочевидний Герой у цьому списку. За даними Комітету виборців України, серед Героїв є щонайменше три десятки колаборантів і прихильників "русского мира".

"Телеграф" зібрав ТОП-10 "найяскравіших" постатей, які мають звання Героя України, але їх у цьому складно запідозрити:

В'ячеслав Богуслаєв

Президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у роботі на країну-агресора після вторгнення 24-го лютого та фінансуванні бойовиків так званої "ДНР", також є Героєм.

Він нагороджений "Орденом Держави" у 2000 році "за визначні заслуги у розвитку вітчизняного машинобудування".

У жовтні 2022 р. СБУ затримала Богуслаєва за підозрою у постачанні деталей для російських штурмових літаків. Українські авіадвигуни оптовими партіями поставлялися до рф — окупанти ставили їх на ударні гелікоптери МІ-8АМТШ-ВН "Сапсан", Ка-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець".

Борис Дейч — "герой", що агітував голосувати за рф під час анексії Криму

Кримський політик Борис Дейч у 2013 році отримав звання Героя за "визначний особистий внесок у державне будівництво" з рук президента-втікача Віктора Януковича.

Борис Дейч поруч з колаборантом Сергієм Аксьоновим

Дейч підтримував антимайдан, голосував за диктаторські закони 16 січня, під час незаконного референдуму в Криму закликав об'єднуватися з росією.

У 2015 році навіть збирали підписи під петицією про позбавлення Дейча звання Героя України, але тоді не вдалося зібрати достатню кількість голосів. На початку лютого минулого року Дейч помер від ускладнень через COVID-19.

Михайло Жар

Митрополит Лонгін (Михайло Жар) УПЦ МП, настоятель Свято-Вознесенського чоловічого монастиря був нагороджений у 2008 р. Віктором Ющенком "за визначні особисті заслуги перед Україною у реалізації державної політики соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

Після початку АТО Лонгин у 2014-му називав керівників України "проклятими" та "слугами сатани", вірян же наставляв не брати участь у захисті країни.

Священник обзиває всіх інакодумців "слугами сатани", часто викладає маніпуляційні проповіді у YouTube і навіть має подвійне громадянство, що заборонено законом України.

Настоятель Свято-Вознесенського чоловічого монастиря

Борис Білаш — поет "Новоросії"

Письменник Борис Білаш з Донецька, деякий час був нардепом у Верховній Раді від "Партії Регіонів", у 2012 році голосував за скандальний Закон "Про засади державної мовної політики". Підтримав сепаратистські настрої, публікувався у збірнику "поетів Новоросії".

Нагороджений у 2011 році.

Борис Білаш

Олександр Баталін

Директора машинобудівного заводу "Фіолент" у Криму Олександр Баталін у 2012 році був нагороджений за "визначний особистий внесок у зміцнення промислового потенціалу України".

Однак після анексії співпрацював із окупаційною владою та став членом партії "Єдиная Россия". Завод почав виробляти датчики для російських танків Т-14. І за роботу підприємства Баталін отримав нагороду особисто з рук президента путіна, нагороджений медалями "За защиту Крыма" і орденом "За преданность долгу".

В Україні оголошений в розшук.

Микола Багров — ректор, що дякував путіну

Ректор Таврійського національного університету імені Вернадського, Герой України Микола Багров, який пішов із життя в 2015 році, також підтримав анексію Криму.​

Під час виступу на церемонії, Багров сказав: "Я був першим керівником Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і вже тоді можна було бачити в Україні ознаки нацизму. Зараз це нерідко переростає у відвертий фашизм. Велике спасибі президентові Володимиру Путіну, який допоміг, повернення Криму було проведено блискуче".

Валерій Казаков — так званий чиновник у "ДНР"

Ректор Донецького національного медичного університету імені М. Горького Валерій Казаков отримав нагороду у 2008 році.

Після початку окупації Донбасу співпрацював із сепаратистами, став "головою Вищої атестаційної комісії" так званого Міністерства освіти і науки "ДНР", у 2017 році отримав посаду ректора медичного університету імені Горького.

Володимир Литвин

Ексголова Верховної Ради Володимир Литвин отримав нагороду у 2004-му за "визначні особисті заслуги перед Україною у розвитку державного будівництва".

Литвина критикують за те, що він голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, а також підписав у 2012 році скандальний закон "Колесниченка-Ківалова" про посилення позиції російської мови.

Надія Савченко

У 2015 році Савченко отримала орден "Золота Зірка" від Петра Порошенка "За незламність волі, громадянську мужність, жертовне служіння Українському народові".

Але згодом була звинувачена у змові щодо планування насильницького повалення конституційного ладу в Україні, з’являлася у пропагандистських ток-шоу на телеканалах, пов’язаних з Медведчуком.

Олександр Однораленко — машиніст з Макіївки

Машиніст Олександр Однораленко з Макіївки, який працював на державній шахті "Холодна Балка" нагороджений "за визначний особистий внесок у розвиток вітчизняної вугільної промисловості" у 2011 році. Шахтар залишився на непідконтрольній території й восени 2018 року навіть балотувався у так званий парламент "ДНР" по списку "Донецька Республіка", головою якого був Денис Пушилін.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні на сайті президента з’явилася петиція із закликом позбавити Юрія Бойка звання Героя. Автор звернення, лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай, вказав, що наявність у списку Бойка нівелює значущість нагороди, прирівнюючи захисників з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла.

У грудні Володимир Зеленський доручив уряду знайти підстави для позбавлення звання. Але Кабмін таких підстав не знайшов, це з’ясувалося лише 30 січня.