Нардеп пропонує не позбавляти Бойка звання "Герой України" — не надто нагрішив

Замість того, щоб ухвалити законопроект №6163, нардепи відтягують час і вигадують нові

Чинний нардеп від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Григорій Мамка пропонує не позбавляти його колегу Юрія Бойка звання "Герой України". Він зареєстрував у ВР законопроект, у якому пропонує позбавляти цього почесного звання лише тих, хто вчинив тяжкі злочини, а не через санкції.

Про це повідомляє "Рух ЧЕСНО", який дізнався про це під час засідання Комітету державної влади, 21 лютого. Нагадаємо, що Юрій Бойко був удостоєний звання "Герой України" у 2004 році від Леоніда Кучми за те, що домовився про газові угоди з Росією та Туркменістаном. На той час Бойко був керівником НАК "Нафтогаз".

За останній тиждень у Верховній Раді України зареєстровано чотири законопроекти, які стосуються порядку позбавлення державних нагород. Авторами проектів є представники фракції "Європейська солідарність" (№8407), "Голосу" (№8407-1), а також згаданий представник забороненої ОПЗЖ Григорій Мамка (№8407-3). Денис Шмигаль також зареєстрував законопроект №8407-2, в якому доручив робочій групі розглянути питання позбавлення звання "Герой України" та винести пропозиції на розгляд РНБО.

За словами лідера "Руху ЧЕСНО" Віти Думанської, у ВР створюється імітацію законотворчості. Існує законопроект №6163, який висвітлює аналогічну тему, який потрібно лише доопрацювати та виносити на голосування. Але натомість нардепи "тягнуть час".

"Парламент і тут тягне час, дає можливість представникам забороненої ОПЗЖ, які досі не позбавлені повноважень народних депутатів, подавати ініціативи, вигідні проросійським політикам. Мамка подавав свій альтернативний законопроект, що дозволяє представникам проросійських партій і надалі працювати у місцевих радах, якщо вони вийшли з фракції. І з питанням почесних звань він діє так само", — зазначає Віта Думанська.

Представники профільного комітету з питань держвлади визнали такого роду законопроекти політичним популізмом і "хайпом".

Також "Телеграф" повідомляв, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов підстав для позбавлення Юрія Бойка звання "Героя України". За словами прем’єр-міністра, персональних санкцій щодо депутата від ОПЗЖ недостатньо.