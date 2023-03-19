Чи потрібно збільшити виплати військовим: що думають українці (опитування)

Українці розповіли, чи погоджуються вони, щоб військовим підняли виплати за рахунок зменшення соціальних виплат людям

Українці вважають розміри заробітних плат, які отримують наші військові, однозначно виправданими, але водночас більша частина не погоджується, щоб зарплати українським бійцям підіймали за рахунок зменшення соціальних виплат громадянам.

Такі висновки можна зробити за результатами нового соціологічного опитування, яке провела компанія Active Group.

Згідно з результатами опитування, майже половина опитаних нічого не чула про те, що у Верховній Раді планують змінити бюджет на 2023 рік, збільшивши військові витрати на 500 млрд гривень. Так, 43,9% відповіли, що чули про такі плани уряду. Водночас 41,7% зауважили, що не знали про це. І 14,4% можливо могли чути про заплановані нововведення.

Тож українці відповіли на запитання: "Чи ви чули про плани збільшити військові витрати на 500 млрд грн?"

Більшість опитаних вважає, що ті заробітні плати, які зараз мають українські військові, є справедливими. Загалом 28,8% відповіли у такий спосіб на це питання. Ще 28,3% наголосили, що виплати скоріше справедливі, ніж ні. А от точно несправедливими зарплати військових вважають 12,7%.

Тож українці відповіли на запитання: "Чи справедливі заробітні плати військових?"

Водночас переважна кількість респондентів категорично проти того, щоб військові збільшували зарплати за рахунок зменшення соціальних виплат для громадян. 40,3% проголосували таким чином. Однозначно згодні, щоб військовим збільшили виплати таким чином, 6,5%.

Тож українці відповіли на запитання: "Чи припустимо задля збільшення виплат військовим зменшити соціальні виплати?"

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" із компанією Active Group.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові мають право на отримання компенсації від держави за оренду житла. Розмір виплати залежатиме одразу від кількох факторів.