В Україні деякі військові можуть отримати грошову допомогу: хто та як може оформити

Матеріальна допомога може надаватися щорічно

Українські військові можуть отримувати всілякі доплати, а також грошову допомогу. Одним з варіантів є кеш-підтримка для вирішення соціально-побутових питань.

Про це пише "Вікна".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 704 передбачено право надавати один раз на рік військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового та начальницького складу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

"Розмір допомоги не повинен перевищувати їх місячного грошового забезпечення та допомоги для оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення", — йдеться у матеріалі.

На яких підставах військові можуть отримати грошову допомогу

Смерть військовослужбовця та/або його дружини чи чоловіка, дітей, батьків.

Поранення військового під час виконання завдань під час воєнного стану.

У разі наявності у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення під час захисту Батьківщини.

Порушення стану здоров’я військового, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії), а саме:

Онкологія. Це стосується хірургічного лікування, променевої та/або хіміотерапії. Захворювання на ВІЛ чи СНІД, туберкульоз, вірусний гепатит B, C. Безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (сумарно більше як 30 днів поспіль). Фінансова допомога передбачена внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки чи кінцівок, ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів.

Сім’ям військових, які захоплені в полон чи є заручниками, а також інтерновані в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми. Але виплати не передбачені для військовослужбовців, які здалися у полон добровільно.

Як оформити виплати

Для того щоб отримати фінансову допомогу, необхідно звернутися за місцем служби згідно з рапортом військовослужбовця на підставі наказу командира. Своєю чергою, командиру — на підставі наказу вищого командира за підпорядкованістю із зазначенням у ньому розміру допомоги.

У рапорті необхідно вказати причину звернення, а також документи, що підтверджують її.

Варто зазначити, що до місячного фінансового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, включаються: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, а також щомісячні додаткові види грошового забезпечення (окрім винагород) за займаною посадою, на які військовий має право на день підписання наказу про надання грошової допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після звільнення з армії покладено виплати.

Також ми повідомляли військові в Україні можуть отримати 100 тисяч за поранення.