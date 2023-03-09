В Украине некоторые военные могут получить денежную помощь: кто и как может оформить

Материальная помощь может предоставлятся раз в год

Украинским военным положены всяческие доплаты, а также денежная помощь. Одним из вариантов таковой является кэш-поддержка для решения социально-бытовых вопросов.

Об это пишет "Викна".

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 30.08.2017 г. № 704 предусмотрено право предоставлять один раз в год военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), лицам рядового и начальствующего состава материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

"Размер помощи не должен превышать их месячного денежного обеспечения и помощи для оздоровления в размере месячного денежного обеспечения", — говорится в материале.

На каких основаниях военные могут получить денежную помощь

Смерть военнослужащего и/или его жены или мужа, детей, родителей.

Ранение военного при выполнении задач во время военного положения.

При наличии у военнослужащего инвалидности, полученной вследствие ранения при защите Родины.

Нарушение состояния здоровья военного, нахождение его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно:

Онкология. Это касается хирургического лечения, лучевой и/или химиотерапии. Заболевание ВИЧ или СПИДом, туберкулезом, вирусным гепатитом B, C. Непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью (суммарно более 30 дней подряд). Финансовая помощь предусмотрена вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности или конечностей, эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств.

Семьям военных, которые захвачены в плен или являются заложниками, а также интернированы в нейтральных государствах или признаны безвестно отсутствующими. Но выплаты не предусмотрены военнослужащим, сдавшимся в плен добровольно.

Как оформить выплаты

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться по месту службы согласно рапорту военнослужащего на основании приказа командира. В свою очередь, командиру — на основании приказа вышестоящего командира по подчиненности с указанием в нем размера помощи.

При подаче рапорта необходимо указать причину обращения, а также документы, подтверждающие ее.

Стоит отметить, что в месячное финансовое обеспечение, из которого определяется размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, включаются: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, а также ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военный имеет право на день подписания приказа о предоставлении денежной помощи.

Напомним, ранее мы писали, что после увольнения из армии положены выплаты.

Также мы сообщали военные в Украине могут получить 100 тысяч за ранение.