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Военные в Украине могут получить 100 тысяч за ранение: что нужно для оформления выплаты

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Выплаты военным
Выплаты военным

Деньги выплачиваются отдельно от оклада

Украинские военные, которые получили ранение или попали в лечебное учреждение вследствие выполнения задач, связанных с прохождением воинской службы, имеют право на получение дополнительного вознаграждения в 100 тысяч гривен.

Как сообщила адвокат Наталья Лисова, такую выплату могут получить те военнослужащие, которые получили ранение, связанное с защитой Родины и пребывают на лечении в стационаре или в отпуске для лечения тяжелого ранения согласно постановлению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Деньги будут выплачиваться на протяжении всего срока лечения и отпуска отдельно от оклада.

Для получения дополнительного вознаграждения необходимо получить справку об обстоятельствах получения ранения. Ее выдает командир воинской части, где проходит службу или находится в командировке военнослужащий.

При этом одновременно с этим руководители ВВК в лечебных учреждениях, в которых проходит лечение военнослужащий, предоставляют заключения относительно степени тяжести ранения и необходимости в отпуске для восстановления, а также его длительности.

Напомним, с 1 февраля изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения для военнослужащих, в связи с этим многие из них стали получать меньше.

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#Военные #Выплаты #ВСУ