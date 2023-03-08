100 тысяч гривен ежемесячно: кто из украинских военных может претендовать на выплаты

Выплаты рассчитаны на несколько категорий военных

С февраля в Украине изменили порядок начисления выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Выплаты в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен могут получать разные категории военных.

Заместитель начальника управления социальной поддержки — начальник отдела денежного довольствия и заработной платы Министерства обороны Украины полковник Олег Рогаль в интервью АрмияInform рассказал, кто может претендовать на получение 100 тысяч гривен ежемесячно.

По его словам, помимо защитников, которые участвуют в боевых действиях на линии столкновения, получать эту сумму за время выполнения боевых задач могут также:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики (в этом году их выделили в отдельную категорию как военнослужащих, которым будут выплачивать 100 тысяч гривен ежемесячно);

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные, получившие ранение в ходе выполнения задач, связанных с прохождением воинской службы, имеют право на получение дополнительного вознаграждения.