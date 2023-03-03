В каком случае военным платят зарплату с прошлого места работы: разъяснение

В законодательстве указан только один случай, когда мобилизованные могут получать зарплату от прошлого работодателя

За мужчинами, которых мобилизовали в армию, должно сохраняться место и должность на прежней официальной работе. Однако заработная плата за мобилизованным сотрудником не сохраняется.

Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений" от 01.07.2022 №2352-IX. Но существуют исключения, согласно которым продолжает выплачиваться зарплата.

Сохранять рабочее место обязаны как юридические лица, так и ФЛП. Длится это до тех пор, пока продолжается военное положение, пока не закончится контракт или пока не закончится срок службы.

Зарплата на период мобилизации сохраняется за бойцами, которые проходят службу в добровольческих формированиях ТРО. В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" эта категория военнослужащих попадает под действие ч.1 ст. 119 КЗоТ, за счет чего и сохраняются выплаты на прошлом месте работы.

Зарплата будет начисляться на протяжении всего срока службы. Чтобы подтвердить свое право на ее получение, доброволец должен предоставить работодателю ряд документов:

контракт добровольца территориальной обороны,

справку/выписку из приказа, выдаваемую по требованию военнослужащего – члена добровольческого формирования командиром добровольческого формирования, содержащий информацию о включении в список лиц, привлеченных к исполнению государственной или общественной обязанности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая зарпата у военнослужащих в Украине. По сравнению с мартом 2022 года оплата труда украинских защитников существенно выросла.