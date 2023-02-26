Украинским военным не повысят выплаты? В правительстве сделали заявление

Пенсия вырастет на 20%

Весной 2023 года в Украине запланирована плановая индексация пенсионных выплат, во время которой пенсии хотят поднять на 20%. При этом в сети появлялась информация, будто-бы не все категории граждан смогут рассчитывать на повышение, в частности военные пенсионеры.

Окончательное заявление по этому поводу сделала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает "24 канал".

Жолнович заверила, что индексация коснется абсолютно всех категорий пенсионеров, в том числе военных.

"Уже начали распространяться слухи, все ли могут рассчитывать на повышение. По формуле, определенной действующим законодательством, индексация предусмотрена только для тех категорий, кто получает пенсию выше минимальной. Обычно у людей, имеющих небольшой стаж или небольшой заработок, уже есть определенные гарантии, так сказать, "дотягивания" выплат, которые под индексацию не подпадали. Но в этом году мы понимаем, что инфляция значительно съела доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсий, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам также", заявила министр.

При этом, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в комментарии каналу отметил, что в последнее время поступает противоречивая информация из правительственных источников по этой ситуации.

"Лишь несколько дней назад первый заместитель Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк говорил, что пока под вопросом повышение пенсий военным, ученым и госслужащим. А в первую очередь проиндексируют наиболее малообеспеченные категории", — говорит Павловский.

Напомним, ранее мы писали о том, что часть военных имеют право на дополнительные выплаты.

Также мы сообщали о том, что украинские воины могут рассчитывать на еще один вид выплат.