Часть военных имеют право на дополнительные выплаты: кто и как их может получить

Выплаты касаются как пенсионеров, так и тех, кто еще не достиг пенсионного возраста

В Украине начали начислять новые выплаты ветеранам боевых действий. Закон вступил в силу 1 января 2023, однако не мог заработать сразу, поскольку не было соответствующего порядка.

Об этом пишет издание Факты.

20 января правительством было приняло постановление № 79, которое регулирует ежемесячные денежные выплаты для граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной. Нововведения коснулись людей, которые непосредственно участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и имеют определенные награды, полученные, начиная с 2014 года.

О каких выплатах идет речь

• Лица, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", будут ежемесячно получать три минимальные зарплаты — с 2023 года это 20 100 грн (6700 грн x 3).

• Лица, награжденные орденом Богдана Хмельницкого, имеют право получать ежемесячно две минимальные зарплаты — 13 400 грн (6700 грн x 2).

• Лица, награжденные орденом "За мужество" или орденом княгини Ольги, получат одну минимальную зарплату — 6700 грн.

• Члены семьи погибших (умерших) граждан, которые имели соответствующие награды, также будут ежемесячно получать денежную помощь в размере одной минимальной зарплаты (6700 гривен).

При этом отмечается, что выплаты касаются как пенсионеров, так и тех, кто еще не достиг пенсионного возраста и не получает никакого вида пенсии.

"Молодым ветеранам, у которых есть соответствующие награды, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с подтверждающими документами и оформить себе ежемесячные выплаты. Если они сделают это до 1 июля 2023 года, то выплаты будут назначены с 1 января 2023 года. То есть тот, кто обратится за такой выплатой, например в марте, получит ее сразу за три месяца. Если же обратиться за выплатой после 1 июля 2023 года, то помощь назначат с даты подачи заявления", — указывается в материале.

До принятия упомянутого закона пенсионеры, имевшие соответствующие награды, вместе с пенсией могли дополнительно получать доплату или за особые заслуги перед Украиной или за особые заслуги перед Родиной. Размер первого вида доплаты составляет 40% прожиточного минимума. Второго — 70% прожиточного минимума, но в отдельных случаях может достигать 10 тыс. грн (целевая ежемесячная доплата, согласно постановлению КМУ от 2 декабря 2009 г. № 1309). Теперь такие пенсионеры смогут выбрать: они хотят получать доплаты по старым нормам или новому закону.

Тем, кто еще не получает доплаты и тем более не состоит на учете в Пенсионном фонде, необходимо подать заявление о назначении ежемесячного пособия. Ее можно подать либо в бумажном виде в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда, либо в электронном виде через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Какие документы нужны для оформления выплат

• паспорт;

• идентификационный код;

• документы о наградах;

• документы, подтверждающие непосредственное участие личности в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стоит отметить, что некоторым родственникам полагаются выплаты за умершего. Кто к ним относится:

нетрудоспособные родители (нетрудоспособными в первую очередь считаются достигшие пенсионного возраста или имеющие группу инвалидности);

нетрудоспособная жена (супруг);

дети до 18 лет или дети, обучающиеся до 23 лет, или дети-сироты до 23 лет, или дети, которым установлена инвалидность до 18 лет.

Документы, необходимые для оформления выплат родственникам

• свой паспорт и идентификационный код;

• свидетельство о рождении ребенка (для ребенка до 14 лет), если выплата назначается на ребенка (здесь также может потребоваться справка об обучении или об установлении инвалидности);

• свидетельство о браке, если выплата назначается жене или мужу;

• документы, подтверждающие, что умерший участвовал в боевых действиях и имеет соответствующие награды.

Напомним, ранее мы писали о том, что военные в Украине могут получить 100 тысяч за ранение.

Также мы сообщали о том, что украинские воины могут рассчитывать на еще один вид выплат.