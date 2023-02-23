Частина військових мають право на додаткові виплати: хто та як їх може отримати

Виплати стосуються як пенсіонерів, так і тих, хто ще не досяг пенсійного віку

В Україні почали нараховувати нові виплати ветеранам бойових дій. Закон набрав чинності 1 січня 2023 року, проте не міг запрацювати одразу, оскільки не було відповідного порядку.

Про це пише видання Факти.

20 січня урядом булой прийнято ухвалу № 79, що регулює щомісячні грошові виплати для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Нововведення будуть стосуватися людей, які безпосередньо брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та мають певні нагороди, отримані, починаючи з 2014 року.

Про які виплати йдеться

• Особи, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка", щомісячно отримуватимуть три мінімальні зарплати — з 2023 року це 20 100 грн (6700 грн x 3).

• Особи, нагороджені орденом Богдана Хмельницького, мають право отримувати щомісяця дві мінімальні зарплати – 13 400 грн. (6700 грн. x 2).

• Особи, нагороджені орденом "За мужність" чи орденом княгині Ольги, отримають одну мінімальну зарплату — 6700 грн.

• Члени сім’ї загиблих (померлих) громадян, які мали відповідні нагороди, також щомісячно отримуватимуть грошову допомогу у розмірі однієї мінімальної зарплати (6700 гривень).

При цьому зазначається, що виплати стосуються як пенсіонерів, так і тих, хто ще не досяг пенсійного віку та не отримує жодного виду пенсії.

"Молодим ветеранам, які мають відповідні нагороди, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з підтверджуючими документами та оформити собі щомісячні виплати. Якщо вони зроблять це до 1 липня 2023 року, то виплати будуть призначені з 1 січня 2023 року. Тобто той, хто звернеться за такою виплатою, наприклад у березні, отримає її одразу за три місяці. Якщо ж звернутися за виплатою після 1 липня 2023 року, то допомогу призначать із дати подання заяви ”, — зазначається у матеріалі.

До ухвалення згаданого закону пенсіонери, які мали відповідні нагороди, разом із пенсією могли додатково отримувати доплату або за особливі заслуги перед Україною або за особливі заслуги перед Батьківщиною. Розмір першого виду доплати становить 40% прожиткового мінімуму. Другого — 70% прожиткового мінімуму, але в окремих випадках може сягати 10 тис. грн (цільова щомісячна доплата згідно з постановою КМУ від 2 грудня 2009 р. № 1309). Тепер такі пенсіонери зможуть обрати: вони хочуть отримувати доплати за старими нормами чи новим законом.

Тим, хто ще не отримує доплати і тим більше не перебуває на обліку в Пенсійному фонді, необхідно подати заяву про призначення щомісячної допомоги. Її можна подати або у паперовому вигляді до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду, або в електронному вигляді через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Які документи необхідні для оформлення виплат

• паспорт;

• ідентифікаційний код;

• документи про нагороди;

• документи, що підтверджують безпосередню участь особи у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Варто зазначити, що деяким родичам належать виплати за померлого. Хто до них відноситься:

непрацездатні батьки (непрацездатними насамперед вважаються такі, що досягли пенсійного віку або мають групу інвалідності);

непрацездатна дружина (чоловік);

діти до 18 років або діти, які навчаються до 23 років, або діти-сироти до 23 років, або діти, яким встановлена інвалідність до 18 років.

Документи необхідні для оформлення виплат родичам

• свій паспорт та ідентифікаційний код;

• свідоцтво про народження дитини (для дитини до 14 років), якщо виплата призначається на дитину (тут також може знадобитися довідка про навчання або встановлення інвалідності);

• свідоцтво про шлюб, якщо виплата призначається дружині чи чоловікові;

• документи, що підтверджують, що померлий брав участь у бойових діях та має відповідні нагороди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військові в Україні можуть одержати 100 тисяч за поранення.

Також ми повідомляли, що українські воїни можуть розраховувати на ще один вид виплат.