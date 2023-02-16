Житлові виплати військовим в Україні: хто і скільки може отримати

Виплати передбачені для чотирьох категорій військових

Держава виплачує українським військовим, які винаймають житло, грошові компенсації. Проте сума виплат відрізняється залежно від міста чи населеного пункту.

Отримати компенсацію військові можуть навіть у разі, якщо вони не перебувають на квартирному обліку. Доплату не можуть отримати лише ті, хто особисто має або мають члени сім’ї, житло в місті, де військовий проходить службу. Про це пишуть "Новини.Live.

Виплати компенсації нараховують із дня реєстрації поданого військовим на ім’я командира частини рапорту. При цьому реєстрація місця проживання військових та членів їхніх сімей за місцем проходження служби не є обов’язковою.

Які виплати передбачені

для Києва (та 20-кілометрова зона навколо) — 5 368 гривень;

для обласних центрів – 4026 грн;

для інших населених пунктів – 2 684 грн.

У яких випадках вищезгадані виплати можуть збільшити

Якщо у військовослужбовця є троє чи велике членів сім’ї. Тоді суми виплат змінюватимуться так:

Київ — 8 052 грн;

обласні центри – 6 039 грн;

інші населені пункти – 4 026 грн.

Хто має право на житлов" компенсацію

строковики;

військовослужбовці, призвані за мобілізацією — до моменту укладання контракту;

військові, які проживають у службових гуртожитках;

курсанти, які не мають сімей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українські військові можуть отримати виплати від 30 до 100 тисяч гривень.