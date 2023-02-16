Жилищные выплаты военным в Украине: кто и сколько может получить

Выплаты предусмотрены для четырех категорий военных

Государство выплачивает украинским военным, которые снимают жилье, денежные компенсации. Однако сумма выплат отличается в зависимости от города или населенного пункта.

Получить компенсацию военные могут даже в случае, если они не состоят на квартирном учете. Доплату не могут получить только те, кто лично имеет или же имеют члены семьи, жилье в городе, где военный проходит службу. Об этом сообщают "Новини.Live".

Выплаты компенсации начисляют со дня регистрации поданного военным на имя командира части рапорта. При этом регистрация места проживания военных и членов их семей по месту прохождения службы не является обязательной.

Какие выплаты предусмотрены

для Киева (и 20-километровой зоны вокруг) — 5 368 гривен;

для областных центров — 4026 грн;

для других населенных пунктов — 2 684 грн.

В каких случаях вышеуказанные выплаты могут увеличить

Если у военнослужащего есть трое или большое членов семьи. Тогда суммы выплат изменятся следующим образом:

Киев — 8 052 грн;

областные центры — 6 039 грн;

другие населенные пункты — 4 026 грн.

Кто имеет право на жилищную компенсацию

срочники;

военнослужащие, призываемые по мобилизации — до момента заключения контракта;

военные, проживающие в служебных общежитиях;

курсанты, у которых нет семей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские военные могут получить выплаты от 30 до 100 тысяч гривен.