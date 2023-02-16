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Жилищные выплаты военным в Украине: кто и сколько может получить

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Выплаты военным в Украине Новость обновлена 16 февраля 2023, 16:33
Выплаты военным в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Выплаты предусмотрены для четырех категорий военных

Государство выплачивает украинским военным, которые снимают жилье, денежные компенсации. Однако сумма выплат отличается в зависимости от города или населенного пункта.

Получить компенсацию военные могут даже в случае, если они не состоят на квартирном учете. Доплату не могут получить только те, кто лично имеет или же имеют члены семьи, жилье в городе, где военный проходит службу. Об этом сообщают "Новини.Live".

Выплаты компенсации начисляют со дня регистрации поданного военным на имя командира части рапорта. При этом регистрация места проживания военных и членов их семей по месту прохождения службы не является обязательной.

Какие выплаты предусмотрены

  • для Киева (и 20-километровой зоны вокруг) — 5 368 гривен;
  • для областных центров — 4026 грн;
  • для других населенных пунктов — 2 684 грн.

В каких случаях вышеуказанные выплаты могут увеличить

Если у военнослужащего есть трое или большое членов семьи. Тогда суммы выплат изменятся следующим образом:

  • Киев — 8 052 грн;
  • областные центры — 6 039 грн;
  • другие населенные пункты — 4 026 грн.

Кто имеет право на жилищную компенсацию

  • срочники;
  • военнослужащие, призываемые по мобилизации — до момента заключения контракта;
  • военные, проживающие в служебных общежитиях;
  • курсанты, у которых нет семей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские военные могут получить выплаты от 30 до 100 тысяч гривен.

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