Жилищные выплаты военным в Украине: кто и сколько может получить
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Выплаты предусмотрены для четырех категорий военных
Государство выплачивает украинским военным, которые снимают жилье, денежные компенсации. Однако сумма выплат отличается в зависимости от города или населенного пункта.
Получить компенсацию военные могут даже в случае, если они не состоят на квартирном учете. Доплату не могут получить только те, кто лично имеет или же имеют члены семьи, жилье в городе, где военный проходит службу. Об этом сообщают "Новини.Live".
Выплаты компенсации начисляют со дня регистрации поданного военным на имя командира части рапорта. При этом регистрация места проживания военных и членов их семей по месту прохождения службы не является обязательной.
Какие выплаты предусмотрены
- для Киева (и 20-километровой зоны вокруг) — 5 368 гривен;
- для областных центров — 4026 грн;
- для других населенных пунктов — 2 684 грн.
В каких случаях вышеуказанные выплаты могут увеличить
Если у военнослужащего есть трое или большое членов семьи. Тогда суммы выплат изменятся следующим образом:
- Киев — 8 052 грн;
- областные центры — 6 039 грн;
- другие населенные пункты — 4 026 грн.
Кто имеет право на жилищную компенсацию
- срочники;
- военнослужащие, призываемые по мобилизации — до момента заключения контракта;
- военные, проживающие в служебных общежитиях;
- курсанты, у которых нет семей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские военные могут получить выплаты от 30 до 100 тысяч гривен.