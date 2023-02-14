От 30 до 100 тысяч гривен военным: кто и при каких условиях может получить выплаты

В некоторых случаях военным могут отказать в выплатах

Украинские военные, получившие ранения на поле боя, могут рассчитывать на помощь в виде денежных выплат от государства. Речь идет о сумме в размере от 30 до 100 тысяч гривен. Конечный ее размер зависит от тяжести ранения.

Наши защитники могут получить бесплатное лечение и реабилитацию в нашей стране или же за границей. Все затраты будут оплачены за счет государства, передает издание "Вікна". Вместе с тем раненым бойцам выплачивают средства, которые можно направить на лечение. С февраля 2023 правила начисления выплат изменились.

Отмечается, что компенсация не назначается автоматически, ее можно получить после прохождения лечения и заключения медицинской комиссии. Однако точного срока начисления денежных средств нет. Они могут быть начислены как в течение нескольких месяцев, так и до завершения военного положения в стране.

Какие понадобятся документы для получения выплат:

приказ командира (начальника);

боевой приказ (распоряжение), рапорт командира (начальника) структурного подразделения;

собственный рапорт;

заключение (постановление) военно-врачебной комиссии.

Стоит учесть, что дополнительные выплаты не будут начислены без приказа начальника или командира. Приказ является доказательством того, что боец получил ранения именно на поле боя.

Основания для отказа в предоставлении выплат:

добровольная сдача в плен;

алкогольное опьянение при выполнении задач;

нарушение приказов командира.

Также помимо выплат в размере от 30 до 100 тысяч гривен военный может получить одноразовую выплату, оформив группу инвалидности. Чтобы получить ее, нужно обратиться в МСЭК со всеми необходимыми документами. Самый главный из них — справка об обстоятельствах ранения.

В справке обязательно должны быть указаны условия ранения — при прохождении военной службы или при защите Родины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Роман Лихачев объяснил, как с февраля 2023 года в Украине изменились выплаты надбавок военным.