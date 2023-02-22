Військові в Україні можуть отримати 100 тисяч за поранення: що потрібне для оформлення виплати

Гроші виплачуються окремо від окладу

Українські військові, які дістали поранення або потрапили до лікувального закладу внаслідок виконання завдань, пов’язаних із проходженням військової служби, мають право на отримання додаткової винагороди у 100 тисяч гривень.

Як повідомила адвокат Наталія Лісова, таку виплату можуть отримати ті військовослужбовці, які отримали поранення, пов’язане із захистом Батьківщини та перебувають на лікуванні у стаціонарі або у відпустці для лікування тяжкого поранення згідно з ухвалою військово-лікарської комісії (ВЛК).

Гроші виплачуватимуть протягом усього терміну лікування та відпустки окремо від окладу.

Для отримання додаткової винагороди необхідно отримати довідку про обставини поранення. Її видає командир військової частини, де проходить службу чи перебуває у відрядженні військовослужбовець.

При цьому водночас керівники ВЛК у лікувальних закладах, в яких проходить лікування військовослужбовець, надають висновки щодо ступеня тяжкості поранення та необхідності у відпустці для відновлення, а також його тривалості.

Нагадаємо, з 1 лютого змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди для військовослужбовців, у зв’язку з цим багато хто з них почав отримувати менше.